Доктор, я вижу лица! 14 фото, которые вызывают приступ парейдолии (но это не опасно)
Парейдолия — это разновидность зрительных иллюзий. Когда смотришь в книгу и видишь… нет, не фигу. Видишь то, чего в ней нет. В принципе, может быть и фигу, почему нет?
1. "ВСЕ, ****, УСПОКОИЛИСЬ!".
2. Пол, вымощенный собаками.
3. Куки-монстр!
4. Тапочки задумали что-то нехорошее…
5. Когда птица опорожнила кишечник и, кажется, сделала свою уменьшенную копию…
6. Два бородача. Ты видишь их?!
7. Готовая иллюстрация к книге "Легкий способ бросить пить".
8. "Не оставляйте меня на лестнице! Пожалуйста! :(.
9. Когда трава была даже слишком забористой.
10. Снег в этом году имеет все шансы быть счастливым. Имел, точнее. Еще на прошлой неделе.
11. Машиняка-подозревака.
12. Фу, таким быть, крепление для картин! Слышишь, FU!
13. Упал на спинку и лежит :(.
14. И, напоследок — слоник из ада…