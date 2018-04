4

Джеки Чан за свою карьеру принимал участие также в фильмах, которые можно осторожно классифицировать как «комедия для взрослых». Например, All in the Family. Почему «комедия»? Любой фильм с Джеки Чаном — комедия! Ну, за здоровый смех!

AFP/Scanpix/LETA