24.01.2018
16:13
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Э — Экономия: 20 людей, которых жестоко кинули при покупке в интернете

Новости
Онлайн-шоппинг — хорошая идея! Но только если тебе не приходят заказанные ботинки, которые впору кукле Барби, но никак не тебе. Или совершенно гигантская поварешка, которая не влезает в твою кастрюльку. Или милый (растительный, кажется) орнамент на пижамке иллюстрирует сюжет порнофильма.
Э — Экономия: 20 людей, которых жестоко кинули при покупке в интернете
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У этих незадачливых покупателей хватило чувства юмора, чтобы посмеяться над собой, и гражданской сознательности, чтобы предупредить других потенциальных покупателей о подвохе.
DELFI

1. Мужчина купил жене рождественский подарок. Он ожидал, что рисунок на кружке будет меняться в зависимости от температуры питья. Вместо этого он получил кружку с демо-картинкой.


Комментарии/Amazom

2. А он нечаянно купил детскую двухместную палатку вместо взрослой. И уже два года спит в ней на фестивалях.


Kellymcdouble/Imgur

3. Купила дама пижаму…


@fxck_chrissy/Twitter

4. Никогда не покупай ковер, размер которого не указан. И задумайся о том, может ли нормальный большой ковер стоить пять фунтов.


‏@adamhess1/Twitter

5. Девушка хотела сделать маме сюрприз на День матери. Попросила прислать его в "непраздничной" упаковке, чтобы мама не догадалась. А они напечатали просьбу на коробке…


@ NicoleDaviess_/Twitter

6. Мама заказала тортик для дочери. На верхушке должна была сидеть белокурая девочка. Но "автокорректор" исправил blond на blind. Странная просьба не удивила кондитера. Слепая так слепая, будет сделано.


@emilyseggie_/Twitter

7. Заказала волчий хвост для хэллоуинского костюма. И как это теперь присобачить к платью?!


@ glitteratty/Twitter

8. Просто лев немножко постарел с тех пор, как сфотографировался…


Colleen Kane/Facebook

9. Заказывала себе, но хоть котейка порадуется.


Комментарии/Amazon

10. Отличная тумбочка для телевизора. В стране Лиллипутии.


@ brendablancart2/Twitter

11. "Для собак крупных размеров", — было обещано в описании. Видимо, ничего крупнее мопса они в жизни не видели.


nathanmccauley11/Instagram

12. Загорай, куколка!


@Ellharfordxo/Twitter

13. Можно варить суп прямо в поварешке, держа ее над костром.


Calebwerm/reddit

14. Не быть тебе, девочка, неформалкой. Кукол своих наряжай.


@ Sallamandersal/Twitter

15. Просто отличное платье для выпускного.


@_Annie_AreYouOk/Twitter

16. Доска для нано-резки.


jennbailey6/Instagram

17. Ковер превращается... в отличную закладку! Сносу ей не будет, хоть ногами топчи.


Kaleisha Abby Crenshaw/Facebook

18. Заказал жене букет. Надо надеяться, по лицу она этим веником не отхлестала.


Reddit

19. Серебристое и золотистое колечко с котиками, все как заказано. Чё не так-то?


Boredpanda

20. Какая жизнь, такие зайки!


Boredpanda

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!