Э — Экономия: 20 людей, которых жестоко кинули при покупке в интернете

Онлайн-шоппинг — хорошая идея! Но только если тебе не приходят заказанные ботинки, которые впору кукле Барби, но никак не тебе. Или совершенно гигантская поварешка, которая не влезает в твою кастрюльку. Или милый (растительный, кажется) орнамент на пижамке иллюстрирует сюжет порнофильма.