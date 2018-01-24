Э — Экономия: 20 людей, которых жестоко кинули при покупке в интернете
Онлайн-шоппинг — хорошая идея! Но только если тебе не приходят заказанные ботинки, которые впору кукле Барби, но никак не тебе. Или совершенно гигантская поварешка, которая не влезает в твою кастрюльку. Или милый (растительный, кажется) орнамент на пижамке иллюстрирует сюжет порнофильма.
1. Мужчина купил жене рождественский подарок. Он ожидал, что рисунок на кружке будет меняться в зависимости от температуры питья. Вместо этого он получил кружку с демо-картинкой.
2. А он нечаянно купил детскую двухместную палатку вместо взрослой. И уже два года спит в ней на фестивалях.
3. Купила дама пижаму…
4. Никогда не покупай ковер, размер которого не указан. И задумайся о том, может ли нормальный большой ковер стоить пять фунтов.
5. Девушка хотела сделать маме сюрприз на День матери. Попросила прислать его в "непраздничной" упаковке, чтобы мама не догадалась. А они напечатали просьбу на коробке…
6. Мама заказала тортик для дочери. На верхушке должна была сидеть белокурая девочка. Но "автокорректор" исправил blond на blind. Странная просьба не удивила кондитера. Слепая так слепая, будет сделано.
7. Заказала волчий хвост для хэллоуинского костюма. И как это теперь присобачить к платью?!
8. Просто лев немножко постарел с тех пор, как сфотографировался…
9. Заказывала себе, но хоть котейка порадуется.
10. Отличная тумбочка для телевизора. В стране Лиллипутии.
11. "Для собак крупных размеров", — было обещано в описании. Видимо, ничего крупнее мопса они в жизни не видели.
12. Загорай, куколка!
13. Можно варить суп прямо в поварешке, держа ее над костром.
14. Не быть тебе, девочка, неформалкой. Кукол своих наряжай.
15. Просто отличное платье для выпускного.
16. Доска для нано-резки.
17. Ковер превращается... в отличную закладку! Сносу ей не будет, хоть ногами топчи.
Kaleisha Abby Crenshaw/Facebook