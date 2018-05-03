Еда-еда, огорчение: 20 примеров того, что получается, когда пьяные берутся за готовку
Странно, но факт — в состоянии опьянения человек способен на самые невероятные поступки и может возомнить себя кем угодно, даже шеф-поваром модного ресторана. Иными словами — хватается, почем зря, за еду и переводит отличные продукты. Лучше бы пошел спать, честное слово.
1. Мастерски приготовленная яичница.
Twitter: @davinterpol2712
2. "Махмуд, зажигай!".
Twitter: @NikoEscribe
3. Самые странные комбинации внезапно оказываются "свежими идеями".
Twitter: @chris_k_y
4. ОМГ.
Twitter: @criss90
5. Рецепт на века: берешь основу для пиццы или тортилы и… мечешь на нее все любое.
Twitter: @KingVarlzz
6. Две звезды Michelin этому господину!
Twitter: @ReeferRacoon
7. Пицца — это сложно. Но только если повар трезв. Если повар пьян — то пицца превращается в самое легкое в мире блюдо.
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8. Подогреть булочку? Ноу проблемо… Ик!
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9. "Я знаю секретный рецепт лапши!".
Twitter: @camilomarquezv
10. Некоторым пьяным людям даже тостер доверить нельзя. Или это не тостер? Что-то в глазах двоится, простите.
Twitter: @nonbloor
11. Пришел с вечеринки домой, проголодался, засунул пиццу в духовку, лег спать. Всегда так делаем!
Twitter: @ElPrimoBigoton
12. ЧТО ЭТО?!
taringa.net
13. Новое слово в конной авиации — хот-дог, который и зубы сразу чистит.
Twitter: @camilomarquezv
14. Интересно. Занятно. В каком регионе Франции круассаны покрывают сыром и соевым соусом?
Twitter: @Nerd_Shark69
15. Ну да, пицца с печеньками. Что значит "раздельно"?! Что, точно раздельно???
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16. Да кому нужны эти ручки от этих сковородок.
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17. Только другой пьяный человек поймет, что пьяный шеф-повар имел в виду.
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18. Мастерство не пропьешь… Ой. Мда, так себе каламбурчик. Как и это блюдо.
Twitter: @BenHutchinson2
19. Молекулярная кухня отдыхает.
Twitter: @jackiellrich
20. Ну, хоть выглядит прикольно.
Twitter: @bluesoaring
21. Ну, напачкали чуть-чуть, с кем не бывает? Утречком под похмелье как раз норм будет убрать!
Twitter: @payton_truesdal