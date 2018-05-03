03.05.2018
15:50
 

Еда-еда, огорчение: 20 примеров того, что получается, когда пьяные берутся за готовку

Новости
Странно, но факт — в состоянии опьянения человек способен на самые невероятные поступки и может возомнить себя кем угодно, даже шеф-поваром модного ресторана. Иными словами — хватается, почем зря, за еду и переводит отличные продукты. Лучше бы пошел спать, честное слово.
Еда-еда, огорчение: 20 примеров того, что получается, когда пьяные берутся за готовку
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Вот 20 примеров, которые как нельзя лучше иллюстрируют эту нехитрую мысль.
NikoEscribe/camilomarquezv/Twitter

1. Мастерски приготовленная яичница.


Twitter: @davinterpol2712

2. "Махмуд, зажигай!".


Twitter: @NikoEscribe

3. Самые странные комбинации внезапно оказываются "свежими идеями".


Twitter: @chris_k_y

4. ОМГ.


Twitter: @criss90

5. Рецепт на века: берешь основу для пиццы или тортилы и… мечешь на нее все любое.


Twitter: @KingVarlzz

6. Две звезды Michelin этому господину!


Twitter: @ReeferRacoon

7. Пицца — это сложно. Но только если повар трезв. Если повар пьян — то пицца превращается в самое легкое в мире блюдо.


instagram.com

8. Подогреть булочку? Ноу проблемо… Ик!


instagram.com

9. "Я знаю секретный рецепт лапши!".


Twitter: @camilomarquezv

10. Некоторым пьяным людям даже тостер доверить нельзя. Или это не тостер? Что-то в глазах двоится, простите.


Twitter: @nonbloor

11. Пришел с вечеринки домой, проголодался, засунул пиццу в духовку, лег спать. Всегда так делаем!


Twitter: @ElPrimoBigoton

12. ЧТО ЭТО?!


taringa.net

13. Новое слово в конной авиации — хот-дог, который и зубы сразу чистит.


Twitter: @camilomarquezv

14. Интересно. Занятно. В каком регионе Франции круассаны покрывают сыром и соевым соусом?


Twitter: @Nerd_Shark69

15. Ну да, пицца с печеньками. Что значит "раздельно"?! Что, точно раздельно???


imgur.com

16. Да кому нужны эти ручки от этих сковородок.


instagram.com

17. Только другой пьяный человек поймет, что пьяный шеф-повар имел в виду.


imgur.com

18. Мастерство не пропьешь… Ой. Мда, так себе каламбурчик. Как и это блюдо.


Twitter: @BenHutchinson2

19. Молекулярная кухня отдыхает.


Twitter: @jackiellrich

20. Ну, хоть выглядит прикольно.


Twitter: @bluesoaring

21. Ну, напачкали чуть-чуть, с кем не бывает? Утречком под похмелье как раз норм будет убрать!


Twitter: @payton_truesdal

 
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