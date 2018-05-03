Еда-еда, огорчение: 20 примеров того, что получается, когда пьяные берутся за готовку

Странно, но факт — в состоянии опьянения человек способен на самые невероятные поступки и может возомнить себя кем угодно, даже шеф-поваром модного ресторана. Иными словами — хватается, почем зря, за еду и переводит отличные продукты. Лучше бы пошел спать, честное слово.