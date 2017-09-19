Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента

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…умеющих удивлять и радовать политиков. Последние 10 лет политическая жизнь Латвии только деградировала. Кто бы как ни относился к Вайре Вике-Фрейберге, но она — представитель последнего поколения хоть чем-нибудь интересных и запоминающихся политических деятелей. Через год выборы, выбирать не из кого :(.

LETA