Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
Как сегодня пишет Delfi, бывший подчиненный экс-президента Вайры Вике-Фрейберги признался, что она присвоила себе часы стоимостью 850 евро, а сотрудникам ее аппарата пришлось прикрывать босса и покупать такие же за собственные деньги. Захватывающая история! Но у нас для тебя плохие новости — одними часами дело не обошлось. Похоже, что после уходы Вайры Вике-Фрейберги пропало еще кое-что. Что-то, недосдачу чего ее подчиненные покрыть оказались не в силах. Например...