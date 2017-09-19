19.09.2017
12:29
 

Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента

Новости Made in Latvia
Как сегодня пишет Delfi, бывший подчиненный экс-президента Вайры Вике-Фрейберги признался, что она присвоила себе часы стоимостью 850 евро, а сотрудникам ее аппарата пришлось прикрывать босса и покупать такие же за собственные деньги. Захватывающая история! Но у нас для тебя плохие новости — одними часами дело не обошлось. Похоже, что после уходы Вайры Вике-Фрейберги пропало еще кое-что. Что-то, недосдачу чего ее подчиненные покрыть оказались не в силах. Например...
Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
1
…президента США. С тех пор президента США в Латвии никто не видел :(.
LETA


Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
2
…тучные годы. И олицетворявшего их премьер-министра Айгара Калвитиса. И хотя экс-премьер в поле зрения СМИ вернулся в новом качестве, тучные годы — нет :(.
LETA


Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
3
…умеющих удивлять и радовать политиков. Последние 10 лет политическая жизнь Латвии только деградировала. Кто бы как ни относился к Вайре Вике-Фрейберге, но она — представитель последнего поколения хоть чем-нибудь интересных и запоминающихся политических деятелей. Через год выборы, выбирать не из кого :(.
LETA


Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
4
…жителей Латвии. Нас все меньше, спасибо членству в ЕС, в который мы пришли "при Вайре Вике-Фрейберге" :(.
LETA


Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
5
…"латышскую Ригу". Этот термин любят использовать националистически настроенные партии. Не совсем уверены, что до конца понимаем, что он означает, но им верим! Любая потеря — это ":(", ведь верно, ведь правильно? Поэтому — :(.
LETA


Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
6
…слова "вобла" и "водка" в лексиконе политиков. Даже Нил Ушаков их не использует :(.
Carter News/Scanpix/LETA


Еще шесть вещей, пропавших после ухода Вайры Вике-Фрейберги с поста президента
7
Твой вариант? Что еще, по-твоему, забрала с собой экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, уйдя с поста президента Латвии?
Oberazzi / cc
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!