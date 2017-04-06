Эти фото вызовут сердечный приступ у любого родителя, а этому папаше норм

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Поспешим успокоить — все, что ты видишь в этом посте является самым натуральным "фотошопом". Да, очень качественной (благо Стефан — профессиональный дизайнер), но всего лишь манипуляцией. И нет — мотивы отца заключаются не только в троллинге.

Stephen Crowley