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Skats.lv
06.04.2017
11:34
Эти фото вызовут сердечный приступ у любого родителя, а этому папаше норм
Новости
Сначала Стефен Кромли троллил этими фотографиями только родных и друзей, но потом они внезапно стали популярны в более широких народных массах — и цели отца изменились.
1
Поспешим успокоить — все, что ты видишь в этом посте является самым натуральным "фотошопом". Да, очень качественной (благо Стефан — профессиональный дизайнер), но всего лишь манипуляцией. И нет — мотивы отца заключаются не только в троллинге.
Stephen Crowley
2
На фото изображена его 18-месяцная дочь Ханна, которой после рождения поставили редкий диагноз гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Шесть месяцев она провела в больнице, где прошла курс химиотерапии, а потом ей пересадили костный мозг от анонимного донора.
Stephen Crowley
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К счастью, здоровье девочки улучшилось и ее отец отмечает, что болезнь не отразилась негативно на характере ребенка. "Она всегда улыбается, у нее отличное чувство юмора", — говорит он.
Stephen Crowley
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По словам Стефана, поскольку большую часть первого года ребенок провел в походах по врачам, теперь они наверстывают упущенное и в процессе делают массу фотографий.
Stephen Crowley
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В один момент он решил, что было бы неплохо подшутить над родными и друзьями с помощью "Фотошопа" — уж очень все носились с ребенком.
Stephen Crowley
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Но фото быстро "пошли в народ" и Стефан решил использовать этот факт для популяризации международного регистра
Be The Match
, который связывает воедино доноров костного мозга и тех, кто нуждается в трансплантации.
Stephen Crowley
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Ведь в случае с маленькой Ханной, из 27 млн. доноров, живущих в разных странах мира, ей подходил костный мозг лишь троих человек…
Stephen Crowley
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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