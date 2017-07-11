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Skats.lv
11.07.2017
12:16
Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
Новости
Маттео Стучи всего 24 года, он живет и работает в Италии и выкладывает в своем "Инстаграме" фото невероятных миниатюрных десертов.
1
Их очень жалко есть, но рискнем предположить, что кто-то их все же съедает.
Matteo Stucchi/Instagram
2
Поскольку сегодня Всемирный день шоколада, постольку начнем мы с шоколадных изделий маэстро. "В черном-черном ящике лежала черная-черная рука с черными-черными ногтями…".
Matteo Stucchi/Instagram
3
Добыча шоколада — дело сложное.
Matteo Stucchi/Instagram
4
Как и сплав по шоколадным рекам.
Matteo Stucchi/Instagram
5
Шоколадных дел мастер всегда звонит дважды.
Matteo Stucchi/Instagram
6
Шоколад бывает и таким.
Matteo Stucchi/Instagram
7
Много шоколада мало не бывает!
Matteo Stucchi/Instagram
8
Элегантно!
Matteo Stucchi/Instagram
9
Но что мы все о шоколаде, да о шоколаде.
Matteo Stucchi/Instagram
10
Есть у мастера и другие изделия.
Matteo Stucchi/Instagram
11
Даже целые производственные сценки.
Matteo Stucchi/Instagram
12
И драмы. Поднимет на самый верх или нет?
Matteo Stucchi/Instagram
13
Пока смерть не разлучит их. Или обжора-сластена.
Matteo Stucchi/Instagram
14
Мы не показали тебе и половины работ… больше —
ищи в "Инстаграме"
.
Matteo Stucchi/Instagram
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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