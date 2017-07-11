11.07.2017
12:16
 

Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть

Новости
Маттео Стучи всего 24 года, он живет и работает в Италии и выкладывает в своем "Инстаграме" фото невероятных миниатюрных десертов.
Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
1
Их очень жалко есть, но рискнем предположить, что кто-то их все же съедает.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
2
Поскольку сегодня Всемирный день шоколада, постольку начнем мы с шоколадных изделий маэстро. "В черном-черном ящике лежала черная-черная рука с черными-черными ногтями…".
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
3
Добыча шоколада — дело сложное.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
4
Как и сплав по шоколадным рекам.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
5
Шоколадных дел мастер всегда звонит дважды.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
6
Шоколад бывает и таким.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
7
Много шоколада мало не бывает!
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
8
Элегантно!
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
9
Но что мы все о шоколаде, да о шоколаде.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
10
Есть у мастера и другие изделия.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
11
Даже целые производственные сценки.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
12
И драмы. Поднимет на самый верх или нет?
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
13
Пока смерть не разлучит их. Или обжора-сластена.
Matteo Stucchi/Instagram


Эти миниатюрные десерты итальянского шефа невероятно жалко есть
14
Мы не показали тебе и половины работ… больше — ищи в "Инстаграме".
Matteo Stucchi/Instagram
 
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