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Skats.lv
26.01.2018
12:06
Это модельное агентство нанимает лишь людей старше 45 и они — прекрасны!
Новости
Если в рекламе и на страницах журналов появляются модели, которым явно не 18, значит их где-то "производят"? Да, например, в российском модельном агентстве
"Oldushka"
.
1
Там принципиально не работают с людьми моложе 45 лет, а некоторым и вовсе уже 85. И они — прекрасны!
DELFI
1. Татьяня Неклюдова, 61 год.
2. Татьяня Неклюдова, 61 год.
3. Валентина Ясень, 62 года.
4. Ирина Белышева, 70 лет.
5. Сергей Арктика (46) и Валентина Ясень (62).
6. Татьяня Неклюдова, 61 год.
7. Виктор Сосновцев, 73 года.
8. Сергей Арктика, 46 лет.
9. Ольга Кондрашева, 71 год.
10. Нина Ивановна, 75 лет.
11. Ирина Денисова, 80 лет.
12. Ирина Белышева, 70 лет.
13. Валерия, 78 лет.
14. Иван Петков, 53 года.
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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