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Skats.lv
19.04.2018
16:00
ФОТО: 10 "особых" требований постояльцев отелей, сильно развеселивших персонал
Новости
Возможно, для тебя это будет новостью, но необязательно быть звездой, чтобы попросить гостиницу о чем-нибудь "этаком". Вот эти люди, например, попросили — и получили!
1
Хотя, конечно, далеко не все гостиницы готовы исполнять особые пожелания клиентов — ищи соответствующую форму при оформлении брони!
Reddit
1. Верблюд? Верблюд!
Branlmo
2. Палатка из одеял, знак "Девушкам вход запрещен" и туалетный слоник.
deper29
3. "Каждый раз, когда мы с девушкой отправляемся на отдых, я прошу у отеля фото лошади, говорящей "Привет". Наконец-то нашелся отель, который выполнил заказ!".
BKred09
4. Рисунок динозавра заказывали? Нате.
Ashleypenny
5. Три конфетки M&Ms — для него, для нее и если ночью кто-то проголодается — и картинку бекона у кровати, пожалуйста.
DecentDudeDustin
6. Фото собаки в форме капитана? Законное желание!
Jnut731
7. Хм, Николас Кейдж у кровати…
FreePsychicReadings
8. Отличная идея, надо взять на вооружение!
Jnut731
9. Котик и лебедь из полотенца… как мило!
Memeguy
10. И, наконец, шампанское, розы и пластиковый динозавр!
Robtwood
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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