ФОТО: 10 "особых" требований постояльцев отелей, сильно развеселивших персонал

Возможно, для тебя это будет новостью, но необязательно быть звездой, чтобы попросить гостиницу о чем-нибудь "этаком". Вот эти люди, например, попросили — и получили!