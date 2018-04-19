19.04.2018
16:00
 

ФОТО: 10 "особых" требований постояльцев отелей, сильно развеселивших персонал

Новости
Возможно, для тебя это будет новостью, но необязательно быть звездой, чтобы попросить гостиницу о чем-нибудь "этаком". Вот эти люди, например, попросили — и получили!
ФОТО: 10 "особых" требований постояльцев отелей, сильно развеселивших персонал
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Хотя, конечно, далеко не все гостиницы готовы исполнять особые пожелания клиентов — ищи соответствующую форму при оформлении брони!
Reddit

1. Верблюд? Верблюд!


Branlmo

2. Палатка из одеял, знак "Девушкам вход запрещен" и туалетный слоник.


deper29

3. "Каждый раз, когда мы с девушкой отправляемся на отдых, я прошу у отеля фото лошади, говорящей "Привет". Наконец-то нашелся отель, который выполнил заказ!".


BKred09

4. Рисунок динозавра заказывали? Нате.


Ashleypenny

5. Три конфетки M&Ms — для него, для нее и если ночью кто-то проголодается — и картинку бекона у кровати, пожалуйста.


DecentDudeDustin

6. Фото собаки в форме капитана? Законное желание!


Jnut731

7. Хм, Николас Кейдж у кровати…


FreePsychicReadings

8. Отличная идея, надо взять на вооружение!


Jnut731

9. Котик и лебедь из полотенца… как мило!


Memeguy

10. И, наконец, шампанское, розы и пластиковый динозавр!


Robtwood

 
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