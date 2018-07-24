24.07.2018
15:01
 

ФОТО: 14 брендов, в логотипах которых содержатся тайные послания для твоего мозга

Новости
По-настоящему крутые логотипы никогда не делают "просто так", в почти каждом из них "зашито" какое-нибудь послание. Любители теорий заговоров считают, что так бренды оказывают незримое давление на покупателей.
ФОТО: 14 брендов, в логотипах которых содержатся тайные послания для твоего мозга
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Мы же склонны считать, что это просто крутые "пасхальные яйца", ценные и интересные тем, кто понимает.
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1. Вот, например, в лого FedEx между буквами "E" и "x" спряталась стрелочка, показывающая движение вперед.

2. Буквы "G" и "i" в лого Gillette "подрезаны" острой бритвой, что как бы намекает на основной продукт бренда.

3. В логотипе уже не продающихся ноутбуков Sony Vaio скрыто сразу два образа — аналоговая "волна", а также единичка и ноль цифрового сигнала.

4. В лого BMW зашифрован как намек на авиационное прошлое концерна, так и цвета флага Баварии (эстонцы могут считать, что — Эстонии).

5. Белый пляшущий медведь отсылает нас к городе Берну, в котором находится штаб-квартира бренда. Берн — "город медведей".

6. "Улыбающаяся" стрелка в лого Amazon показывает, что там есть товары "От А до Z", то есть вообще все любые.

7. "B" в логотипе производителя наушников Beats — стилизованное изображение головы человека в наушниках.

8. В лого Лондонского симфонического оркестра не только зашифрована аббревиатура LSO (London Symphony Orchestra), но и представлено изображение довольно безумно жестикулирующего дирижера.

9. В лого LG спряталась подмигивающая рожица.

10. Желтое солнце в лого Tour de France одновременно является и передним колесом велосипеда.

11. В лого крупного производителя телекоммуникационного оборудования Cisco одновременно зашифровано и изображение электромагнитных волн, и мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (а ты в курсе, что его проектировал латвиец?! Мы подробно рассказывали об этом!).

12. Лого Unilever состоит из знаков, каждый из которых символизирует какое-нибудь качество или аспект бизнеса концерна. Водоворот, например, это "страсть к хорошему вкусу".

13. В лого Baskin Robbins образца 2005 года хитро замаскирован тот факт, что в активе компании на тот момент было мороженое с 31-м разным вкусом.

14. И, наконец, пожалуй самая сложная ассоциация. Это лого исследовательской компании Eighty20. Если считать синие квадратики единицами, а серые нулями, то получится название бренда в двоичном коде: 1010000 (80) в верхней линии и 0010100 (20) в нижней.

 
Ieteikt
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