ФОТО: 14 брендов, в логотипах которых содержатся тайные послания для твоего мозга

По-настоящему крутые логотипы никогда не делают "просто так", в почти каждом из них "зашито" какое-нибудь послание. Любители теорий заговоров считают, что так бренды оказывают незримое давление на покупателей.