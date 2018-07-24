ФОТО: 14 брендов, в логотипах которых содержатся тайные послания для твоего мозга
По-настоящему крутые логотипы никогда не делают "просто так", в почти каждом из них "зашито" какое-нибудь послание. Любители теорий заговоров считают, что так бренды оказывают незримое давление на покупателей.
1. Вот, например, в лого FedEx между буквами "E" и "x" спряталась стрелочка, показывающая движение вперед.
2. Буквы "G" и "i" в лого Gillette "подрезаны" острой бритвой, что как бы намекает на основной продукт бренда.
3. В логотипе уже не продающихся ноутбуков Sony Vaio скрыто сразу два образа — аналоговая "волна", а также единичка и ноль цифрового сигнала.
4. В лого BMW зашифрован как намек на авиационное прошлое концерна, так и цвета флага Баварии (эстонцы могут считать, что — Эстонии).
5. Белый пляшущий медведь отсылает нас к городе Берну, в котором находится штаб-квартира бренда. Берн — "город медведей".
6. "Улыбающаяся" стрелка в лого Amazon показывает, что там есть товары "От А до Z", то есть вообще все любые.
7. "B" в логотипе производителя наушников Beats — стилизованное изображение головы человека в наушниках.
8. В лого Лондонского симфонического оркестра не только зашифрована аббревиатура LSO (London Symphony Orchestra), но и представлено изображение довольно безумно жестикулирующего дирижера.
9. В лого LG спряталась подмигивающая рожица.
10. Желтое солнце в лого Tour de France одновременно является и передним колесом велосипеда.
11. В лого крупного производителя телекоммуникационного оборудования Cisco одновременно зашифровано и изображение электромагнитных волн, и мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско (а ты в курсе, что его проектировал латвиец?! Мы подробно рассказывали об этом!).
12. Лого Unilever состоит из знаков, каждый из которых символизирует какое-нибудь качество или аспект бизнеса концерна. Водоворот, например, это "страсть к хорошему вкусу".
13. В лого Baskin Robbins образца 2005 года хитро замаскирован тот факт, что в активе компании на тот момент было мороженое с 31-м разным вкусом.
14. И, наконец, пожалуй самая сложная ассоциация. Это лого исследовательской компании Eighty20. Если считать синие квадратики единицами, а серые нулями, то получится название бренда в двоичном коде: 1010000 (80) в верхней линии и 0010100 (20) в нижней.