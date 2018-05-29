29.05.2018
14:55
 

ФОТО: 15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом

Новости
Многие люди любят сюрпризы. Но не все сюрпризы бывают приятными. А винить в ЭТИХ сюрпризах вообще можно только и исключительно себя.
ФОТО: 15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом
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Котики и собачки в происходящем точно не виноваты!
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1. Пойман с поличным, но это его не остановило. "Надо доделать шедевр, человек!".


Katiseeme

2. Кот и наркотики, они, если честно... "Хозяин, ты тоже видишь единорога в углу?!".


Katiseeme

3. "Мы бандито, гангстерито…"


MacJInTheBay

4. Вот поэтому никто не хочет сдавать квартиру людям с домашними животными.


Gadawgfan

5. "Пощади, умоляю! Я все соберу!".


reddit.com

6. Ты можешь подумать, что коты сделали это. На самом деле коты, как обычно, просто пользуются плодами чужого труда — с подушкой расправилась собака.


GrimaldiJ

7. "Правда, круто вышло, хозяин?!".


Haemearae

8. Если тебя уже давно упрашивают завести собаку, просто отправь им это фото. А лучше просто поделись ссылочкой на весь пост.


ruserious65433

9. "Что значит "Мы это так не насыпаем"? А мне зачем насыпаете?!".


imgur.com

10. Все пишут про собак, которые якобы чувствуют вину за содеянное. Этот — не чувствует, точно тебе говорим.


imgur.com

11. Никогда не оставляй в одной комнате без присмотра щенка и робот-пылесос.


imgur.com

12. Сходили в киношку, называется.


imgur.com

13. "Рад, что вы вернулись! Было скучновато".


Gizzoojr

14. Простите, ребята. Эта собака сожрала ваши "домашки".


paulathekoala95

15. Эти котята только что познали таинство туалетной бумаги. Их Твоя жизнь уже никогда не будет прежней.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!