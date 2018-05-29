ФОТО: 15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом
Многие люди любят сюрпризы. Но не все сюрпризы бывают приятными. А винить в ЭТИХ сюрпризах вообще можно только и исключительно себя.
1. Пойман с поличным, но это его не остановило. "Надо доделать шедевр, человек!".
2. Кот и наркотики, они, если честно... "Хозяин, ты тоже видишь единорога в углу?!".
3. "Мы бандито, гангстерито…"
4. Вот поэтому никто не хочет сдавать квартиру людям с домашними животными.
5. "Пощади, умоляю! Я все соберу!".
6. Ты можешь подумать, что коты сделали это. На самом деле коты, как обычно, просто пользуются плодами чужого труда — с подушкой расправилась собака.
7. "Правда, круто вышло, хозяин?!".
8. Если тебя уже давно упрашивают завести собаку, просто отправь им это фото. А лучше просто поделись ссылочкой на весь пост.
9. "Что значит "Мы это так не насыпаем"? А мне зачем насыпаете?!".
10. Все пишут про собак, которые якобы чувствуют вину за содеянное. Этот — не чувствует, точно тебе говорим.
11. Никогда не оставляй в одной комнате без присмотра щенка и робот-пылесос.
12. Сходили в киношку, называется.
13. "Рад, что вы вернулись! Было скучновато".
14. Простите, ребята. Эта собака сожрала ваши "домашки".
15. Эти котята только что познали таинство туалетной бумаги.
Их Твоя жизнь уже никогда не будет прежней.