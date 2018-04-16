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16.04.2018
16:10
ФОТО: 16 мопсов, за приключениями которых надо следить в "Инстаграме"
Новости
Если ты любишь мопсов и еще не "подружился" (или "подружилась") с этими собаками в "Инстаграме", то ты совершаешь большую ошибку.
1
Ее надо исправить. И немедленно!
pugfacesam/lungo_pug/siraxlerodthepug/Instagram
1. Он часто играет с другими собаками, и ты только посмотри на его красивое лицо!
2. Владелец этого пса — симпатичный фотограф, которому нравится делать фотографии такой же симпатичной собаки.
3. Эти очаровательные близнецы все время или играют, или дремлют.
4. Кажется, эта фотография говорит сама за себя.
5. Когда Axle не дремлет, он — респектабельный член семьи, которому нравится играть с детьми.
6. Этому парню нравится путешествовать, но в плане примерки одежды он проявляет меньший энтузиазм.
7. Этот джентльмен любит сидеть и есть.
8. Она вся в полосочку.
9. Roxy любит мыться и показывать язык.
10. Кристина, Никита и Леон — три собаки по цене одной!
11. Его девиз: "Ни крошки после меня".
12. Гигантская семья мопсов, в которой царят мир и доброта.
13. Он носит галстуки!
14. Только посмотри, насколько длинный у Daisy язык!
15. Он обожает свой надувной матрас для бассейнов.
16. Мы никому не скажем, что в профайле у этой собаки написано, что Сэм любит испускать газы. Нет, не скажем — это и так видно по фотографии
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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