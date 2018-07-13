13.07.2018
15:29
 

ФОТО: 20 доказательств того, что коровы — это просто очень большие собаки

Новости
Что для тебя корова? Источник молока, стейков и кожи для обуви? А знаешь ли ты, что корова на самом деле — ничем не хуже собаки?!
ФОТО: 20 доказательств того, что коровы — это просто очень большие собаки
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Предупреждаем: есть стейки после просмотра этого поста станет немножечко сложнее.
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1. Коровы обожают, когда с ними играются.


i.imgur.com

2. И целуются.


i.imgur.com

3. Коров можно обучить трюкам!


giphy.com

4. Коровы любят нежиться на солнышке со своим лучшим другом.


reddit.com

5. Любят, когда их почесывают.


i.imgur.com

6. Обожают обнимашки и дремать на солнце. Одновременно!


i.imgur.com

7. Коровы игривы!


reddit.com

8. Они играют в мяч!


reddit.com

9. И с радиоуправляемыми машинками!


reddit.com

10. Их можно выгуливать.


reddit.com

11. Им нравится мягкая подстилка.


i.imgur.com

12. И ТЫ в качестве таковой.


reddit.com

13. Они попросту лохматые!


reddit.com

14. Очень пушистые.


reddit.com

15. Милые!


reddit.com

16. Попросту говоря — они вылитые собаки.


reddit.com

17. Ну чем они не собаки, а? А?!


reddit.com

18. Тоже ловят языком снежинки.


i.imgur.com

19. Обожают носиться по полю в первый погожий денек.


i.imgur.com

20. Все как у собак! Гав!


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