27.06.2017
13:20
 

ФОТО: 20 необычных теней-иллюзий, или Новая реальность на ровном месте

Новости
Все и вся на нашей планете отбрасывает тень. Но тень тени рознь. Так, есть тень обычная, которую отбрасываешь, например, ты. А есть тень волшебная, которую отбрасывает… да что угодно может ее отбрасывать! Смотри, вот 20 примеров создания новой реальности на ровном месте!
ФОТО: 20 необычных теней-иллюзий, или Новая реальность на ровном месте
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Смотри, вот 20 примеров создания новой реальности на ровном месте!
DELFI

1. Ограждение? Пианино!


Mattythedog

2. Собака? Волк!


Livejamie

3. Грязь на лобовом стекле? Горы!


Maybeimnotlying

4. Корабль? Небоскребы!


imageBROKER

5. Окно? Кот!


SandwichAuThon

6. Жираф? Единорог!


3_pac

7. Камера? Лабрадор!


MuchoGrande

8. Лист? Дракон!


Kirit_SC

9. Зубные щетки? Человек, чистящий зубы!


DHSVlip

10. Пальмы и фонарь? Лев! (смотри на БЕЛОЕ пространство стены, "огороженное" тенями)


Imagepoem

11. Двое случайных прохожих? Двое… неслучайных прохожих!


AlphaPlutonium

12. Ручка? Бутылка с водой!


Tyler__Harris

13. Туалетная бумага? Дятел!


Vxee

14. Лампа? Масоны!


Rushmerphotography

15. Птичка? Рыбка!


Likk

16. Цветы? Белка!


elkie3

17. Собака? Кошка!


Xnekokuro

18. Девушка? Единорог-2!


Weirdbutfunnyatthesametime

19. Прохожие? Терранозавр!

20. Тренажер? Монстр!


hollyGOLD

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!