ФОТО: 20 необычных теней-иллюзий, или Новая реальность на ровном месте

Все и вся на нашей планете отбрасывает тень. Но тень тени рознь. Так, есть тень обычная, которую отбрасываешь, например, ты. А есть тень волшебная, которую отбрасывает… да что угодно может ее отбрасывать! Смотри, вот 20 примеров создания новой реальности на ровном месте!