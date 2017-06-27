ФОТО: 20 необычных теней-иллюзий, или Новая реальность на ровном месте
Все и вся на нашей планете отбрасывает тень. Но тень тени рознь. Так, есть тень обычная, которую отбрасываешь, например, ты. А есть тень волшебная, которую отбрасывает… да что угодно может ее отбрасывать! Смотри, вот 20 примеров создания новой реальности на ровном месте!
1. Ограждение? Пианино!
Mattythedog
2. Собака? Волк!
Livejamie
3. Грязь на лобовом стекле? Горы!
Maybeimnotlying
4. Корабль? Небоскребы!
imageBROKER
5. Окно? Кот!
SandwichAuThon
6. Жираф? Единорог!
3_pac
7. Камера? Лабрадор!
MuchoGrande
8. Лист? Дракон!
Kirit_SC
9. Зубные щетки? Человек, чистящий зубы!
DHSVlip
10. Пальмы и фонарь? Лев! (смотри на БЕЛОЕ пространство стены, "огороженное" тенями)
Imagepoem
11. Двое случайных прохожих? Двое… неслучайных прохожих!
AlphaPlutonium
12. Ручка? Бутылка с водой!
Tyler__Harris
13. Туалетная бумага? Дятел!
Vxee
14. Лампа? Масоны!
Rushmerphotography
15. Птичка? Рыбка!
Likk
16. Цветы? Белка!
elkie3
17. Собака? Кошка!
Xnekokuro
18. Девушка? Единорог-2!
Weirdbutfunnyatthesametime
19. Прохожие? Терранозавр!
20. Тренажер? Монстр!
hollyGOLD