06.06.2018
15:02
 

ФОТО: 36 картинок, которые заставят бешено биться сердце любого перфекциониста

Новости
Потому что происходящее или запечатленное на них на самом деле идеально. Да, такое бывает редко, поэтому мы и собрали их вместе.
ФОТО: 36 картинок, которые заставят бешено биться сердце любого перфекциониста
1
Все ради тебя.
Publicitātes attēli

1. Идеальная горка из блинчиков.


imgur.com

2. И четко "поджигающая" лава.


neogaf.com

3. Идеальные формы!


i.imgur.com

4. На это можно смотреть вечно.


reddit.com

5. Ах, какие полутона!


theawesomedaily.com

6. Вероятно, самое красивое обозначение числа Пи в мире.


reddit.com

7. Снег подтаял просто идеально.


boingboing.net

8. Ух!


giphy.com

9. Сбор меда… идеально!

slower honey... slower...

10. Кто бы ни поставил ложки таким образом, он — чертов гений!


reddit.com

11. Кото-комбо!


Twitter: @YouHadOneJ0B

12. Божественно!


i.imgur.com

13. Потрясающе!


reddit.com

14. Идеальная зубная паста.


reddit.com

15. Даже жалко убирать.


techeblog.com

16. Вот как надо подстригать газоны…


reddit.com

17. И выдавливать все из тюбика до последней капли.


imgur.com

18. Мир еще не видел более гармоничного перца.


imgur.com

19. Нарочно не придумаешь.


reddit.com

20. Так и тянет погладить.


reddit.com

21. Замечательно входит!


imgur.com

22. Бинго!


imgur.com

23. Рай мастера-перфекциониста.


reddit.com

24. Божественные блинчики!


techeblog.com

25. На чистку кресел в автобусе можно смотреть вечно.

Cleaning a bus seat

26. Это ж надо было так подстричь…


reddit.com

27. И расставить бокалы.


reddit.com

28. Интересно, сколько они тренировались…


tumblr.com


29. Кто бы ни расставлял эти рулоны с бумагой, мы его заочно любим.


Twitter: @owenmorrish

30. Ох, таблеточки.


viralforest.com

31. Жалко есть.


viralforest.com

32. Жалко есть-2.


imgur.com

33. Представь только, что это твоя рука.


neogaf.com

34. И твой Snickers в твоей чудесной машине, в которой есть специальное место для него.


lazypenguins.com

35. Расслабься и просто смотри на идеальный круг.


lazypenguins.com

36. И эти круги на воде — всем кругам на воде круги на воде!

 
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