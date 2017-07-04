04.07.2017
01:10
5

ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас

Новости Made in Latvia
На ремонт на улице Бривибас положили большой ковш экскаватора, как бы говорит нам эта фотография.
ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас
1
Большой и очень одинокий ковш. Возможно он хочет познакомиться с кем-нибудь. Например, с тем, кто положил ковш не только на улицу Бривибас.
F64


ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас
2
Но и на твое право быстро передвигаться по столице этим летом, в принципе. Символ лета 2017 для рижан — не только холод, но и эти симпатичные знаки.
F64


ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас
3
И вот эти симпатичные знаки и ленточки — тоже символ этого лета.
F64


ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас
4
И положенный ковш. Большой ковш. И очень, очень одинокий.
F64
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!