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04.07.2017
01:10
5
ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас
Новости
Made in Latvia
На ремонт на улице Бривибас положили большой ковш экскаватора, как бы говорит нам эта фотография.
1
Большой и очень одинокий ковш. Возможно он хочет познакомиться с кем-нибудь. Например, с тем, кто положил ковш не только на улицу Бривибас.
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2
Но и на твое право быстро передвигаться по столице этим летом, в принципе. Символ лета 2017 для рижан — не только холод, но и эти симпатичные знаки.
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И вот эти симпатичные знаки и ленточки — тоже символ этого лета.
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4
И положенный ковш. Большой ковш. И очень, очень одинокий.
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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