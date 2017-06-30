ФОТО и ВИДЕО: через Москву прокатился ураган с дождем и градом невиданной 80 лет силы

Три человека погибли, девять обратились к медикам за помощью, залило более 70 улиц, повалило более 40 деревьев, обесточено 315 трансформаторных подстанций — таковы предварительные итоги урагана, который прокатился через Москву и область в пятницу, 30 июня. За несколько часов на регион выпала треть месячной нормы осадков, последний раз такое было в 1920-х годах.