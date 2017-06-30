ФОТО и ВИДЕО: через Москву прокатился ураган с дождем и градом невиданной 80 лет силы
1. Осторожно, в этом видео очень много громкой ненормативной лексики (но из песни слов, видимо, не выкинешь).
2. Глаз божий.
••• • Mad Eye 🌪 • SHOT • @ankentodd LOCATION • Moscow, Russian Federation • © Pavel Gusev. All rights reserved .............................. #russia #moscow #россия #москва #ロシア #モスクワ #러시아 #모스크바 #俄罗斯 #莫斯科 #moscowstorm #storminmoscow #madeye #ураган #ураганвмоскве #шторм #штормвмоскве #30июня #БегиНеОглядывайся #буря #дождь #ливень #гроза #rain #storm #pavelgusev #павелгусев #パベルグセフ #파벨구세프 #帕維爾古謝夫 ..............................
3. Потоп с водоворотом — люди спасают машины.
4. Гигантские градины.
5. Впечатляющее фото.
Ну вот снова природа творит "чудеса"(((я даже выйти на улицу не решаюсь... Дорогие москвичи, берегите себя! Такое раздолье непогоды сейчас! Хорошо что в моем отеле тепло и не страшно совсем! Все к нам в #uninnhotel_vnukovo! #москва #град #ураган #шторм#потоп#тучинадмосквой #кремль #кот#нетрус #гром#грозавмоскве #2017 #
6. Тучи так низко, что можно потрогать руками.
7. Думаешь, можно дома отсидеться и все будет чики-пики? А вот нет.
8. Контраст!
Уфф. Захватывающее зрелище. Опасное настроение погоды. Идеальное фото ! #red_gorod #krasnogorsk #pavshinskaya_poyma #pavshino #nahabino #mitino #крокусситихолл #снежком #павшинскаяпойма #непогода #ураганмосква #ураган #ураганвмоскве #буря #бурямосква #ураганмосква30июня2017 #сильныйдождь Спасибо автору 📸 @milka03s
9. Красиво, аж жуть.
10. Волны, натурально, накатываются.
11. Всего-то шесть часов вечера... а как будто ночь.
12. Кошмар любого автолюбителя.
13. "Тьма опустилась на ненавидимый прокуратором город..."
Гроза над Москвой – главная новость дня. Берегите себя и своих близких! The storm over Moscow is the main news of the day. Take care of yourself and your loved ones! #cityspacebar #swissotelmoscow #moscow #Friday #cocktail #sunset #panoramic #bar #moscowview #summer #cocktails #russia #bartender #sky #moscowneversleeps #коктейль #бар #москваялюблютебя #москва #закат #лето #пятница #ураганвмоскве #ураган #гроза
14. Такой вот "Июнь".
Непогода пришла к нам , страшно смотреть в небо . Что это?? Снова происки Американцев 😁? #red_gorod #krasnogorsk #pavshino #pavshinskaya_poyma #mitino #красногорск #павшинскаяпойма #митино #крокусситихолл #жкарт #тциюнь #тциюнькрасногорск #жктетрис #опалиха #непогода #ураган #ураганвмоскве #ураганмосква #бурявмоскве #ураганмосква30июня2017 Спасибо автору 📸 @_omg_69_omg_