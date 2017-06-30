30.06.2017
19:50
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ФОТО и ВИДЕО: через Москву прокатился ураган с дождем и градом невиданной 80 лет силы

Новости
Три человека погибли, девять обратились к медикам за помощью, залило более 70 улиц, повалило более 40 деревьев, обесточено 315 трансформаторных подстанций — таковы предварительные итоги урагана, который прокатился через Москву и область в пятницу, 30 июня. За несколько часов на регион выпала треть месячной нормы осадков, последний раз такое было в 1920-х годах.
ФОТО и ВИДЕО: через Москву прокатился ураган с дождем и градом невиданной 80 лет силы
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Что ни говори, а непогода бывает красивой. Вот впечатляющие фото и видео московского урагана.
selistra_oleg/Instagram

1. Осторожно, в этом видео очень много громкой ненормативной лексики (но из песни слов, видимо, не выкинешь).

2. Глаз божий.

3. Потоп с водоворотом — люди спасают машины.

4. Гигантские градины.

5. Впечатляющее фото.

6. Тучи так низко, что можно потрогать руками.

Фронтовые сводки.... #москва жди ещё порцию 🌪🌩🌨 #ураган #ураганвмоскве

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪʀɪɴᴀ ɢʀɪsʜɪɴᴀ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (@igrishina) on Jun 30, 2017 at 9:17am PDT

7. Думаешь, можно дома отсидеться и все будет чики-пики? А вот нет.

8. Контраст!

9. Красиво, аж жуть.

#раменское #подмосковье #гроза #ураган

A post shared by Наталья Ярцева (@nataliyartseva) on Jun 30, 2017 at 8:57am PDT

10. Волны, натурально, накатываются.

Страшная красота! #мытищи #ураган #красота #30июня

A post shared by Катерина (@ka_te_ri_na_20_14) on Jun 30, 2017 at 8:54am PDT

11. Всего-то шесть часов вечера... а как будто ночь.

12. Кошмар любого автолюбителя.

13. "Тьма опустилась на ненавидимый прокуратором город..."

14. Такой вот "Июнь".

15. Мотай на ус. То есть на машину пленку мотай!

16. Сочный град.

Суровый июнь 2017 года(((#мытищи #град #ветер #ураган

A post shared by Другова Анна (@anna_snow77) on Jun 30, 2017 at 8:22am PDT

17. П — Последствия.

18. Ой, а куда это туалеты "побежали"? О.о

19. Когда и в машине страшно, и выйти из машины — еще более страшно.

#ДержисьМосква! #стихия #ураган

A post shared by Продавай,не выходя из дома (@baraholka_volgodonska) on Jun 30, 2017 at 8:18am PDT

20. Еще последствия.

21. А все равно красиво.

22. Раздолье для фотографов! Больше фото и видео ищи в "Инстаграме" по хэштегу #ураган.

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!