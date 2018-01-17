ФОТО и ВИДЕО из места на Земле, где температура сейчас -62 градуса по Цельсию

Добро пожаловать в Иркутскую область России, где температура воздуха в эти дни опускается ниже -45 градусов, а вообще стремится за отметку -62 градуса.
1. Это — результат 20-минутной прогулки по улице при -47 градусов. Это мини-альбом, второй кадр — короткое видео. Автор фото пишет, что в фото нет ничего уникального: "ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка". "И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого", — добавляет она специально для девушек.
2. Красота!
3. Тоже, своего рода, красота.
4. В Латвии школьники могут не ходить в школу, если температура падает ниже -30. В Иркутской области планка несколько ниже — -52 градуса по Цельсию.