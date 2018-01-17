17.01.2018
11:20
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ФОТО и ВИДЕО из места на Земле, где температура сейчас -62 градуса по Цельсию

Новости
Добро пожаловать в Иркутскую область России, где температура воздуха в эти дни опускается ниже -45 градусов, а вообще стремится за отметку -62 градуса.
ФОТО и ВИДЕО из места на Земле, где температура сейчас -62 градуса по Цельсию
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Представляешь, люди там живут! И даже делают фото и видео.
DELFI

1. Это — результат 20-минутной прогулки по улице при -47 градусов. Это мини-альбом, второй кадр — короткое видео. Автор фото пишет, что в фото нет ничего уникального: "ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка". "И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого", — добавляет она специально для девушек.

2. Красота!

3. Тоже, своего рода, красота.

4. В Латвии школьники могут не ходить в школу, если температура падает ниже -30. В Иркутской области планка несколько ниже — -52 градуса по Цельсию.

Холодрыга :)))) апокалипсис :)))

A post shared by Фотостудия Волшебный Миша (@volshebniy_misha) on Jan 12, 2018 at 5:42pm PST

5. А взрослые, разумеется, ходят на работу в любую погоду. И, наверное, немного завидуют этим мамонтам.

6. Кто мечтал увидеть, каково это, водить машину при -45 градусах — вот тому короткое видео.

7. Что в такую погоду хорошо, так это то, что рыбой можно торговать без всяких морозильников.

8. Некоторые суровые китайские туристы в такую погоду там даже купаются.

9. Если ты думаешь, что люди там только выживают, то ты глубоко заблуждаешься. Они и творят тоже. Без всяких "Фотошопов".

10. Но экстремальный холод в Иркутской области вообще и в Оймяконе, в частности, конечно, накладывает свой отпечаток на все и вся. Причем "накладывает" в прямом смысле.

11. Оймякон, который считается самым холодным обжитым (ключевое слово) местом на земле, назван так в честь одноименной реки

12. У тебя нет такого селфи. И, возможно, никогда не будет.

13. В деревне постоянно живут около 500 человек.

14. Глядя на эту фотографию невозможно поверить, что летом температура там поднимается до +30 градусов.

15. А еще там живут, наверное, самые бешенные велосипедисты на планете.

16. И там безумно красиво.

17. И девушки там красивые.

18. И лошадки — тоже!

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!