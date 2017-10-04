Фото и видео из номера-люкс за $500 в Лас-Вегасе, из окна которого были убиты 59 человек

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Как ему удалось за неделю пронести в номер 43 единицы оружия так, чтобы не вызвать ни у кого подозрений — следствию еще только предстоит установить. Но он сделал это и прожил в роскошном номере гостиницы неделю, прежде чем устроить кровавую бойню на фестивале, а потом самостоятельно застрелиться. Как выглядит сам номер?

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