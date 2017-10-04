Фото и видео из номера-люкс за $500 в Лас-Вегасе, из окна которого были убиты 59 человек
Когда Стивен Паддок в воскресенье вечером открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил через дорогу, стрелял он отнюдь не из бюджетной каморки.
1. Он находится в Mandalay Bay — дорогом 43-этажном отеле на главной улице Лас-Вегаса.
Mandalay Bay
2. Отель открыли в 1999 году, вложив в строительство 950 млн. долларов США.
Mandalay Bay
3. Стивен Паддок стрелял из окна номера 135 на 32-м этаже. Ударопрочное стекло он разбил специальной кувалдой, которую также притащил в номер заранее.
AFP/Scanpix/LETA
4. Фото из номера гостиницы после инцидента почти нет.
EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter's hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 3 октября 2017 г.
5. Но, разумеется, в этом номере до убийцы останавливались и другие люди. Вот как он выглядел год назад.
6. Судя по всему, Пэддок убивал людей из роскошного номера-люкс Vista площадью 158 кв. метров.
Mandalay Bay
7. Сам отель в рекламе делает упор на "180-градусный обзор" на Лас-Вегас-Стрип — главную улицу столицы игорного бизнеса США. В номере окна "в пол", полноценный бар, большой сейф и два телевизора.
Mandalay Bay
8. Цена за ночь — 477 долларов. Да, Стивен Паддок был миллионером и снял он номер на неделю отнюдь не на последние деньги.
Mandalay Bay
9. Вот план номера.
Mandalay Bay