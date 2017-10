Фото и видео из номера-люкс за $500 в Лас-Вегасе, из окна которого были убиты 59 человек

Mandalay Bay



Mandalay Bay



AFP/Scanpix/LETA

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter's hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 3 октября 2017 г.