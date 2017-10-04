04.10.2017
13:50
 

Фото и видео из номера-люкс за $500 в Лас-Вегасе, из окна которого были убиты 59 человек

Новости
Когда Стивен Паддок в воскресенье вечером открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил через дорогу, стрелял он отнюдь не из бюджетной каморки.
Фото и видео из номера-люкс за $500 в Лас-Вегасе, из окна которого были убиты 59 человек
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Как ему удалось за неделю пронести в номер 43 единицы оружия так, чтобы не вызвать ни у кого подозрений — следствию еще только предстоит установить. Но он сделал это и прожил в роскошном номере гостиницы неделю, прежде чем устроить кровавую бойню на фестивале, а потом самостоятельно застрелиться. Как выглядит сам номер?
DELFI

1. Он находится в Mandalay Bay — дорогом 43-этажном отеле на главной улице Лас-Вегаса.


Mandalay Bay

2. Отель открыли в 1999 году, вложив в строительство 950 млн. долларов США.


Mandalay Bay

3. Стивен Паддок стрелял из окна номера 135 на 32-м этаже. Ударопрочное стекло он разбил специальной кувалдой, которую также притащил в номер заранее.


AFP/Scanpix/LETA

4. Фото из номера гостиницы после инцидента почти нет.

5. Но, разумеется, в этом номере до убийцы останавливались и другие люди. Вот как он выглядел год назад.

6. Судя по всему, Пэддок убивал людей из роскошного номера-люкс Vista площадью 158 кв. метров.


Mandalay Bay

7. Сам отель в рекламе делает упор на "180-градусный обзор" на Лас-Вегас-Стрип — главную улицу столицы игорного бизнеса США. В номере окна "в пол", полноценный бар, большой сейф и два телевизора.


Mandalay Bay

8. Цена за ночь — 477 долларов. Да, Стивен Паддок был миллионером и снял он номер на неделю отнюдь не на последние деньги.


Mandalay Bay

9. Вот план номера.


Mandalay Bay

10. Другие гости ранее выкладывали фотографии номера.

11. Вот примерно такой вид был из окон номера в вечер массового убийства.

12. Фестиваль проходил через дорогу (точнее — через перекресток) от номера убийцы.


Trip Advisor

13. Что отель сделает с номером — не ясно. Но пока Mandalay Bay организовал телефонную линию по сбору пожертвований для родных жертв Паддока, а также отменил ближайшие шоу.

 
Ieteikt
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