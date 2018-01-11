11.01.2018
13:57
 

ФОТО. Как превратить свастику на заборе в красивое граффити? Топ-11 вдохновляющих идей

Новости
Что делать с людьми, распространяющими человеконенавистнические идеи? Кто-то скажет: "Взять обрезок трубы и выбить из них эту дурь", но это не наш метод, ведь насилие порождает только насилие. Вместо этого мы предлагаем бороться с ними силой искусства.
ФОТО. Как превратить свастику на заборе в красивое граффити? Топ-11 вдохновляющих идей
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И не только мы. Так, создатели проекта Paintback из немецкой негосударственной организации Die kulturellen Erben решили превращать свастику на стенах и заборах в оригинальное граффити. Вот 11 лучших их идей, а еще больше примеров ты найдешь в "Фейсбуке".
DELFI

1. Египетские мотивы всегда в моде.


Legacystorebln/Instagram

2. Сова — не нацист!


Legacystorebln/Instagram

3. Это просто удар по больному месту, учитывая типичное отношение нацистов к представителям ЛГБТ-сообщества. Остатки свастики — в самом ключевом месте рисунка.


Flaneursmag/Instagram

4. Переловим их всех!


Wboell/Instagram

5. Самый быстрый способ расправиться со свастикой — нарисовать окно.


Legacy BLN - Graffiti Culture & Art Tools/Facebook

6. Кубический заяц? На что не пойдешь ради борьбы со свастикой!


joshua_jesse/Instagram

7. Креативно!


Legacystorebln/Instagram

8. Стильно!


mayrafelicio/Instagram

9. Зайчик пьет свой коктейльчик, ничего необычненького.


p3nyheter/Instagram

10. Кубические совы против нацизма. Звучит как название партии!


Economagician/Instagram

11. Квадраты-окна-глаза украсят любое граффити.


Legacy BLN - Graffiti Culture & Art Tools/Facebook

 
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