ФОТО. Как превратить свастику на заборе в красивое граффити? Топ-11 вдохновляющих идей
Что делать с людьми, распространяющими человеконенавистнические идеи? Кто-то скажет: "Взять обрезок трубы и выбить из них эту дурь", но это не наш метод, ведь насилие порождает только насилие. Вместо этого мы предлагаем бороться с ними силой искусства.
1. Египетские мотивы всегда в моде.
2. Сова — не нацист!
3. Это просто удар по больному месту, учитывая типичное отношение нацистов к представителям ЛГБТ-сообщества. Остатки свастики — в самом ключевом месте рисунка.
4. Переловим их всех!
5. Самый быстрый способ расправиться со свастикой — нарисовать окно.
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