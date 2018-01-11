ФОТО. Как превратить свастику на заборе в красивое граффити? Топ-11 вдохновляющих идей

Что делать с людьми, распространяющими человеконенавистнические идеи? Кто-то скажет: "Взять обрезок трубы и выбить из них эту дурь", но это не наш метод, ведь насилие порождает только насилие. Вместо этого мы предлагаем бороться с ними силой искусства.