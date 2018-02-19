19.02.2018
14:52
 

ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты

Новости
Фотографии французского фотографа Романа Жак-Лагреза определенно способны вызвать страх высоты у тех, у кого его еще нет и напугать тех, у кого он (еще/уже) есть.
ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты
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Остается только напомнить о том, что в мире полно людей, которые созерцают этот ужас (или красоту) на ежедневной основе. Ведь на этих фотографиях запечатлены, пусть и с необычных ракурсов, всего лишь небоскребы Гонконга.
Vida Press


ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты
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Vida Press


ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты
3
Vida Press


ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты
4
Vida Press


ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты
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Vida Press


ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты
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Vida Press
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!