ФОТО, которые живо напомнят тебе о твоем тайном страхе — страхе высоты

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Остается только напомнить о том, что в мире полно людей, которые созерцают этот ужас (или красоту) на ежедневной основе. Ведь на этих фотографиях запечатлены, пусть и с необычных ракурсов, всего лишь небоскребы Гонконга.

Vida Press