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14.08.2017
11:10
2
ФОТО: Легендарная киевская "Качалка" по-прежнему живее всех живых
Новости
Спортзалы рождаются и умирают, а в общественном начинании 1970-х мужики по-прежнему тягают железо. И никакая жара им не указ.
1
Это свежие фотографии, сделанные в Киеве этим летом, в момент, когда город изнывает от жары.
AP/Scanpix/LETA
2
Но жара жарой, а занятия в "Качалке" — по расписанию.
AP/Scanpix/LETA
3
Если ты не в теме, то "Качалка" — это часть "Гидропарка", большого парка отдыха на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в Киеве.
AP/Scanpix/LETA
4
Площадь парка — более 365 га. То есть, Старую Ригу там можно было бы уместить раз этак шесть, если не семь.
AP/Scanpix/LETA
5
"Качалка" является лишь частью "Гидропарка", который под завязку заполнен кафе, пляжами, аттракционами и прочими увеселительными заведениями.
AP/Scanpix/LETA
6
За раз в "Гидропарке" могут тусоваться примерно 75 тыс. человек. "Качалка" вмешает меньше, но и охотников "тягать железо" в такую погоду там не так много.
AP/Scanpix/LETA
7
"Спортзал" на островах был создан в 1970-х годах сотрудником института кибернетики Юрием Куком. Потому его еще иногда называют "Земля Кука".
AP/Scanpix/LETA
8
"Качалка" поражает не только размерами, но и разнообразием "тренажеров". 40 лет прошло — а они как стояли, так и стоят!
AP/Scanpix/LETA
9
Будешь в Киеве — обязательно загляни, потягай железо и пообщайся с местными силачами!
AP/Scanpix/LETA
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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