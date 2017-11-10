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10.11.2017
11:53
ФОТО. Последняя фабрика по производству… гвоздей; ее станки и ее люди
Новости
Добро пожаловать на La Clouterie Rivierre — последний во Франции завод по производству гвоздей. Основан он был в далеком теперь 1888 году.
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Завод не только единственное производство гвоздей в стране, но и еще предприятие, носящее уникальный статус Entreprise du Patrimoine Vivant ("Работающее предприятие культурно-исторического значения"). Еще немного и завод официально станет историческим памятником. И это совсем не шутка.
Reuters/Scanpix/LETA
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Предприятие La Clouterie Rivierre находится в крошечном (всего 33 тыс. жителей) городе Крей на севере Франции. В крошечном, но древнем — впервые упоминается в 663 году. И, как видим, Крей — довольно зеленый и колоритный городок.
Guillaume Speurt
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cc
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Внешне фабрика под стать городку - тоже довольно колоритное строение.
Reuters/Scanpix/LETA
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Завод использовал и продолжает использовать безотходные технологии производства, придуманные создателями. Вся железная проволока, попадающая на завод, выходит за его пределы только и исключительно в виде гвоздей.
Reuters/Scanpix/LETA
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На заводе работают 325 станков и механизмов, построенных в промежуток между 1892 и 1925 годами.
Reuters/Scanpix/LETA
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Они производят 2800 разных типов гвоздей. 50% продукции La Clouterie Rivierre идет на экспорт.
Reuters/Scanpix/LETA
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Но вернемся к машинам. Эти красавицы того заслуживают.
Reuters/Scanpix/LETA
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Много машин и станков.
Reuters/Scanpix/LETA
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Очень много. И все по нынешним меркам достаточно примитивные.
Reuters/Scanpix/LETA
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Но при должном уходе еще 100 лет прослужат.
Reuters/Scanpix/LETA
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Инструменты тоже дедовские.
Reuters/Scanpix/LETA
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Но надежные и эффективные. С помощью этой пластины проверяют гвозди на соответствие размерам.
Reuters/Scanpix/LETA
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Даже печи, и те - угольные.
Reuters/Scanpix/LETA
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Да-да, угольные.
Reuters/Scanpix/LETA
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Одна беда - молодежи почти нет. Практически все, кто работают на предприятии, делают это уже десятки лет, а многие - потомственные мастера, чьи отцы и деды тоже тут трудились. Рабочие с большой буквы "Р". Снимаем шляпу!
Reuters/Scanpix/LETA
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