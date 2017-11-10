ФОТО. Последняя фабрика по производству… гвоздей; ее станки и ее люди

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Завод не только единственное производство гвоздей в стране, но и еще предприятие, носящее уникальный статус Entreprise du Patrimoine Vivant ("Работающее предприятие культурно-исторического значения"). Еще немного и завод официально станет историческим памятником. И это совсем не шутка.

Reuters/Scanpix/LETA