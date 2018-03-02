02.03.2018
12:33
 

ФОТО: Рижское утро самого холодного этой зимой дня с высоты птичьего полета

Новости Made in Latvia
Пока одни во время сковавших город морозов искали тепло, где только могли, вторые отправились в город, чтобы творить. Точнее, не совсем в город, скорее над ними.
ФОТО: Рижское утро самого холодного этой зимой дня с высоты птичьего полета
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Одним из них стал фотограф Валдис Скудре. И сделал он это неспроста.
Valdis Skudre


ФОТО: Рижское утро самого холодного этой зимой дня с высоты птичьего полета
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"Это было одно из самых холодных утр этой зимы", — рассказал он Skats.lv. "Но чем холоднее, тем красивее небо, а значит — и более красивый восход или закат", — добавляет он.
Valdis Skudre


ФОТО: Рижское утро самого холодного этой зимой дня с высоты птичьего полета
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Сам о себе Скудре говорит просто — фотограф, специализирующийся на природе и отдающий предпочтение снимкам с воздуха. "Я стараюсь показать всем известные места с другой точки зрения", — так говорит мастер, у которого, к слову, есть своя страница на "Фейсбуке".
Valdis Skudre
 
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