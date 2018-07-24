ФОТО: Шокирующая разница между едой в "Инстаграме" и на твоем кухонном столе (13 примеров)

Тебе наверняка приходило в голову копировать гламурную еду из "Инстаграма", признайся? Но из этого никогда не получалось ничего хорошего, верно?