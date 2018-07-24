24.07.2018
15:52
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ФОТО: Шокирующая разница между едой в "Инстаграме" и на твоем кухонном столе (13 примеров)

Новости
Тебе наверняка приходило в голову копировать гламурную еду из "Инстаграма", признайся? Но из этого никогда не получалось ничего хорошего, верно?
ФОТО: Шокирующая разница между едой в "Инстаграме" и на твоем кухонном столе (13 примеров)
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Впрочем, ты, возможно, счастливое исключение. Другим людям не так везло.
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1. Вкуснющий завтрак из яиц в "Инстаграме".

Instagram: @city_rural_love

Твой завтрак из яиц в реальной жизни.

Tumi Imevbore

2. Пальчики оближешь, какая вкусная яичница с беконом на хлебе в "Инстаграме".

Instagram: @elizabethhewson

Твоя яичница с беконом в реальной жизни.

reddit.com

3. Легкий и воздушный круассан в "Инстаграме".

Instagram: @valentinaballerina

Твои "легкие и воздушные" круассаны в реальной жизни.

instagram.com

4. Прекрасный смузи в "Инстаграме".

Instagram: @em

Твой смузи в реальной жизни.

instagram.com

5. Порция питательного супа в "Инстаграме".

instagram.com

Твой суп в реальной жизни.

carnival-of-flame-and-forest.tumblr.com

6. Воскресное жаркое в "Инстаграме".

Instagram: @bestsundaydinner

Твое воскресное жаркое в реальной жизни.

Twitter: @PaulyPMC

7. Аппетитный хотдог в "Инстаграме".

Instagram: @lonijane

Твой жалкий хотдог в реальной жизни.

imgur.com

8. Домашняя пицца в "Инстаграме".

Instagram: @melinahammer

Твоя домашняя пицца в реальной жизни.

wildbeastly.tumblr.com

9. Здоровая порция клубники в шоколаде в "Инстаграме".

Instagram: @danisdulceconfections

Твоя клубника в реальной жизни.

instagram.com

10. Здоровая (в другом смысле) порция риса в "Инстаграме".

Instagram: @myplantbasedlife

Твой рис в реальной жизни.

reddit.com

11. Лапша в "Инстаграме".

Instagram: @indulgenteats

Твоя лапша в реальной жизни.

imgur.com

12. Идеальный панини в "Инстаграме".

Instagram: @thebeardedbruncher

Твой панини в реальной жизни.

reddit.com

13. Прекрасный кусочек лазаньи в "Инстаграме".

Instagram: @brunchboys

Твоя лазанья в реальной жизни.

Twitter: @alonzolerone

 
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