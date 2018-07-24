ФОТО: Шокирующая разница между едой в "Инстаграме" и на твоем кухонном столе (13 примеров)
Тебе наверняка приходило в голову копировать гламурную еду из "Инстаграма", признайся? Но из этого никогда не получалось ничего хорошего, верно?
1. Вкуснющий завтрак из яиц в "Инстаграме".
Твой завтрак из яиц в реальной жизни.
Tumi Imevbore
2. Пальчики оближешь, какая вкусная яичница с беконом на хлебе в "Инстаграме".
Твоя яичница с беконом в реальной жизни.
3. Легкий и воздушный круассан в "Инстаграме".
Instagram: @valentinaballerina
Твои "легкие и воздушные" круассаны в реальной жизни.
4. Прекрасный смузи в "Инстаграме".
Твой смузи в реальной жизни.
5. Порция питательного супа в "Инстаграме".
Твой суп в реальной жизни.
carnival-of-flame-and-forest.tumblr.com
6. Воскресное жаркое в "Инстаграме".
Твое воскресное жаркое в реальной жизни.
7. Аппетитный хотдог в "Инстаграме".
Твой жалкий хотдог в реальной жизни.
8. Домашняя пицца в "Инстаграме".
Твоя домашняя пицца в реальной жизни.
9. Здоровая порция клубники в шоколаде в "Инстаграме".
Instagram: @danisdulceconfections
Твоя клубника в реальной жизни.
10. Здоровая (в другом смысле) порция риса в "Инстаграме".
Твой рис в реальной жизни.
11. Лапша в "Инстаграме".
Твоя лапша в реальной жизни.
12. Идеальный панини в "Инстаграме".
Instagram: @thebeardedbruncher