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Skats.lv
06.05.2018
07:46
ФОТО: Топ-15, на первый взгляд, обычных вещей со СКРЫТЫМИ функциями (продаются!)
Новости
Потому что всем время от времени хочется поиграть в шпиона и благодаря этим необычным вещам ты, наконец-то, можешь осуществить эту мечту!
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И не выглядеть при этом ребенком, что для некоторых немаловажно. Кстати, пока тебя ненароком не стошнило — на фото выше не совсем то, что тебе кажется. Говорим же, тут вещи с очень скрытыми функциями!
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1. Чехол для смартфона, который позволяет делать фото, держа устройство совсем неприметно.
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2. Словарь?! Сейф!
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3. Трусы с кармашком для фляжки, как мило!
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4. Рюкзак, который еще и стул.
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5. Забавная монетка.
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6. Заколка, в которую встроены семь разных инструментов.
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7. Банан, который… зонтик!
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8. Холодильник? Столик!
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9. Варежка со встроенной рюмкой — мечта каждого русского шпиона.
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10. Какая прикольная "секретка" в машине…
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11. Зажигалка в пачке с жевательной резинкой — классика жанра.
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12. Запонки с маленькими-маленькими ножиками.
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13. Грязное белье, которое позволяет спрятать в багаже ценности — кто будет копаться в ТАКОМ?
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14. Велосипед, у которого седло — еще и замок.
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15. Подушка со скрытым карманом.
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Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Наука и техника
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