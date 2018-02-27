27.02.2018
15:26
 

ФОТО: Топ-20 лучших туалетов планеты, в которых надо успеть облегчиться до своей смерти

Новости
Постоянные почитатели Tchk.lv знают, что ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и тема туалетов. Мы уже дважды освещали конкурсы на лучшие общественные сортиры Латвийской Республики (смотреть раз, смотреть два), раскрывали и тему необычных туалетных значков (раз-раз, дваз-дваз).
ФОТО: Топ-20 лучших туалетов планеты, в которых надо успеть облегчиться до своей смерти
1
Пришло время туалетов с роскошными видами. Каждый обязан в них побывать прежде чем отправиться туда, где туалетов нет вовсе.
Alioup/Reddit, Cheekyuniverse/Basemtbcamps/Instagram

1. Санта-Барбара в США.


Alioup/Reddit

2. Мальмё в Швеции.


Twitter: @bawisth

3. Перу.


Cheekyuniverse/Instagram

4. Лаос.


dpryce123/Instagram

5. Вид из туалета в знаменитом небоскребе The Shard в Лондоне.


dan_theboy/Instagram

6. Где-то в дебрях американского штата Юта.


Davisonio/Reddit

7. Японский Саппоро.


bella_is_not_my_name/Instagram

8. ЮАР, натурально. Во-о-он там созревает виноград для твоего любимого вина.


Dennyramone/Instagram

9. Где-то в дебрях австралийского Квинсленда.


Dennyramone/Instagram

10. Сент-Мэри-Пик на юге Австралии. Ах, эти австралийцы, такие затейники!


jemgrigg/Instagram

11. Тасмания, конечно же!


dan_theboy/Instagram

12. На вершине Демократической Республики Конго.


jkimchaix/Instagram

13. Вершина вулкана Халеакала на гавайском острове Мауи.


ausmiller/Instagram

14. Wringapeak в Великобритании.


rickyrockyrky/Instagram

15. Хорошо осенью в Калифорнии!


tshelpuk

16. А в Канаде еще лучше! Особенно весной.


Basemtbcamps/Instagram

17. А вот ранней зимой там не очень.


Ryanmkerrigan/Instagram

18. Перенесемся в Австрию.


ausmiller/Instagram

19. А потом в Зимбабве.


Twitter: @WeAreWilderness

20. А закончим — в Словакии.


in.my.view/Instagram

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!