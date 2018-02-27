ФОТО: Топ-20 лучших туалетов планеты, в которых надо успеть облегчиться до своей смерти
Постоянные почитатели Tchk.lv знают, что ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и тема туалетов. Мы уже дважды освещали конкурсы на лучшие общественные сортиры Латвийской Республики (смотреть раз, смотреть два), раскрывали и тему необычных туалетных значков (раз-раз, дваз-дваз).
1. Санта-Барбара в США.
2. Мальмё в Швеции.
3. Перу.
4. Лаос.
5. Вид из туалета в знаменитом небоскребе The Shard в Лондоне.
6. Где-то в дебрях американского штата Юта.
7. Японский Саппоро.
bella_is_not_my_name/Instagram