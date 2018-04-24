ФОТО, ВИДЕО: 14 оптических иллюзий, которые снова обманут твой мозг
Всегда веришь только своим глазам и считаешь, что уж они-то не подведут? Что ж, приготовься удивляться (опять!) тому, что глазам верить нельзя.
1. Эта "гифка" ускоряется, если смотреть на нее боковым зрением.
2. Что ты видишь? Большая часть взрослых видит любовников, а большая часть детей — черных дельфинов. Мы сказали БОЛЬШАЯ часть, а не все! Не советуем экспериментировать на детях, особенно чужих.
3. Можешь ли ты найти лицо человека среди кофейных бобов?
4. Нет, это не обрыв и не "фотошоп", это такой узор.
5. Смотри на эту "гифку" хотя бы 30 секунд, а потом…
…наблюдай "ожившие" звезды на картине "Звёздная ночь" ван Гога!
6. Эти квадратики одного цвета. Не веришь? Закрой пальцем линию между ними.
7. Быстро моргай или махай рукой перед этой картинкой.
8. Эти оранжевые кружочки одного размера.
9. Это не рисунок, это настоящая скульптура в Новой Зеландии. Да, специально такая.
10. Смотри на желтую точку до тех пор, пока две другие не исчезнут. Они исчезнут!
11. Эти монстры одинакового размера!
12. Куда пропадает человек?!
13. Посмотри это видео (всего минуту). Потом посмотри на свою руку.
14. Не пытайся повторить это дома!
Cutting these hotdogs