24.04.2018
15:32
 

ФОТО, ВИДЕО: 14 оптических иллюзий, которые снова обманут твой мозг

Новости
Всегда веришь только своим глазам и считаешь, что уж они-то не подведут? Что ж, приготовься удивляться (опять!) тому, что глазам верить нельзя.
ФОТО, ВИДЕО: 14 оптических иллюзий, которые снова обманут твой мозг
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Себе вообще не особо-то можно верить, да.
Publicitātes attēli

1. Эта "гифка" ускоряется, если смотреть на нее боковым зрением.


reddit.com

2. Что ты видишь? Большая часть взрослых видит любовников, а большая часть детей — черных дельфинов. Мы сказали БОЛЬШАЯ часть, а не все! Не советуем экспериментировать на детях, особенно чужих.


phortail.org

3. Можешь ли ты найти лицо человека среди кофейных бобов?


kids.niehs.nih.gov

4. Нет, это не обрыв и не "фотошоп", это такой узор.


reddit.com

5. Смотри на эту "гифку" хотя бы 30 секунд, а потом…


imgur.com

…наблюдай "ожившие" звезды на картине "Звёздная ночь" ван Гога!


imgur.com

6. Эти квадратики одного цвета. Не веришь? Закрой пальцем линию между ними.


quora.com

7. Быстро моргай или махай рукой перед этой картинкой.


reddit.com

8. Эти оранжевые кружочки одного размера.


reddit.com

9. Это не рисунок, это настоящая скульптура в Новой Зеландии. Да, специально такая.


reddit.com

10. Смотри на желтую точку до тех пор, пока две другие не исчезнут. Они исчезнут!


ophtasurf.com

11. Эти монстры одинакового размера!


switched.com

12. Куда пропадает человек?!


reddit.com

13. Посмотри это видео (всего минуту). Потом посмотри на свою руку.

14. Не пытайся повторить это дома!

Cutting these hotdogs
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!