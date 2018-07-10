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Skats.lv
10.07.2018
15:39
ФОТО, ВИДЕО. Что бывает, когда за выпечку десертов берется архитектор? Смотри!
Новости
Что, если у тебя образование в области дизайна архитектуры, но душа требует взяться за противень и печь, печь, печь? Бери и пеки! Так, как будто ты строишь дома!
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Именно этим с 2013 года и занимается 27-летняя Динара Каско. Жаль, что мы не можем попробовать эти «строгие» сладости и кормить получается только глаза. Впрочем, она
готова
проводить мастер-классы и если найдется кто-то, кто ее пригласит…
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2. Видео!
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5. А это в разрезе.
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8. Сама Динара.
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10. Видео!
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Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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