10.07.2018
15:39
 

ФОТО, ВИДЕО. Что бывает, когда за выпечку десертов берется архитектор? Смотри!

Новости
Что, если у тебя образование в области дизайна архитектуры, но душа требует взяться за противень и печь, печь, печь? Бери и пеки! Так, как будто ты строишь дома!
ФОТО, ВИДЕО. Что бывает, когда за выпечку десертов берется архитектор? Смотри!
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Именно этим с 2013 года и занимается 27-летняя Динара Каско. Жаль, что мы не можем попробовать эти «строгие» сладости и кормить получается только глаза. Впрочем, она готова проводить мастер-классы и если найдется кто-то, кто ее пригласит…
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2. Видео!

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5. А это в разрезе.

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8. Сама Динара.

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10. Видео!

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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!