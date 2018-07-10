ФОТО, ВИДЕО. Что бывает, когда за выпечку десертов берется архитектор? Смотри!

Что, если у тебя образование в области дизайна архитектуры, но душа требует взяться за противень и печь, печь, печь? Бери и пеки! Так, как будто ты строишь дома!