23.10.2017
13:44
 

ФОТО, ВИДЕО. Как в России берут деньги за фейковые фото в частном самолете

Новости
Если у тебя нет хотя бы одного фото, сделанного на борту частного самолета, то ты — не настоящая звезда "Инстаграма", а так, погулять вышел (или вышла). Зная об этом, предприимчивые люди в России предлагают всем желающим решить проблему отсутствия такого снимка. За скромную сумму в 14 тыс. рублей (205 евро) тебя пустят на борт джета Gulfstream G650. Это при условии использования фотографа компании. Или за 11 тыс. рублей (160 евро) — без такового.
ФОТО, ВИДЕО. Как в России берут деньги за фейковые фото в частном самолете
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Если ты хочешь получить видео, то за двухчасовую видеосъемку придется отдать уже 25 тыс. рублей (365 евро). За дополнительные деньги можно также получить услуги специалиста по макияжу и парикмахера.
DELFI

1. Фото будут выглядеть так, будто ты летишь на высоте в 10 километров, но на самом деле вся съемка происходит на земле.

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A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Sep 14, 2017 at 11:41pm PDT

2. Хорошо пить шампанское "на высоте".

3. Можно договориться и о фотосессии для любимой собачки.

4. А в этом видео показано, как над тобой будут работать профессионалы.

5. Гламур!

6. Композиционно фото могут быть самыми разными. От безобразно постановочных...

7. До как бы случайных.

8. Но в любом случае все они будут из серии "казаться, а не быть". Как и добрая половина всего "Инстаграма", впрочем.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!