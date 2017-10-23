ФОТО, ВИДЕО. Как в России берут деньги за фейковые фото в частном самолете

Если у тебя нет хотя бы одного фото, сделанного на борту частного самолета, то ты — не настоящая звезда "Инстаграма", а так, погулять вышел (или вышла). Зная об этом, предприимчивые люди в России предлагают всем желающим решить проблему отсутствия такого снимка. За скромную сумму в 14 тыс. рублей (205 евро) тебя пустят на борт джета Gulfstream G650. Это при условии использования фотографа компании. Или за 11 тыс. рублей (160 евро) — без такового.