22.06.2018
12:17
 

ФОТО, ВИДЕО: Просто 14 собак, которые в восторге от того, что снова видят тебя!

Новости
Ни один человек не умеет так радоваться твоему приходу, как четверолапый друг! Вот 17 собак, которые очень, очень, очень рады снова тебя видеть!
ФОТО, ВИДЕО: Просто 14 собак, которые в восторге от того, что снова видят тебя!
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А если кто-то скажет, что они просто ждут угощения, тот нам больше не друг!
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1. Она так рада, что ты здесь!

2. Он не может поверить своему счастью — вы снова вместе!


imgur.com

3. А он просто рад, что вы вместе, здесь и сейчас.


imgur.com

4. Она думала, что ты не вернешься, но — ошиблась!

5. Этому щенку неудобно, но разве это повод не радоваться твоему возвращению?!


reddit.com

6. Как напрыгнет! Как начнет лизать лицо!


imgur.com

7. Он просто тебя любит!

8. Да он просто пляшет от радости при виде тебя!


reddit.com

9. А кто у нас идет по дороге?! Да ты идешь по дороге! Домой! К нему!!!


giphy.com

10. Ну, погладь, погладь же его быстрее!

11. Ты — здесь! А значит — жизнь прекрасна!

12. Он НАСТОЛЬКО рад тебя видеть!


Cloeyskrypnyk/Twitter

13. Когда она в последний раз настолько же радовалась? Да вчера, в это же время — время твоего возвращения домой!


imgur.com

14. Счастливее быть просто невозможно!

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!