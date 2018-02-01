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01.02.2018
11:27
ФОТО. Земляне наблюдали редкое событие — суперголубую кровавую Луну
Новости
Минувшей ночью все земляне, кому не помешала погода, могли наблюдать редкое астрономическое событие — суперголубую кровавую Луну.
1
Такое громкое название оттого, что в один момент совпали три событиях — суперлунии, полном лунном затмении и так называемой голубой Луне.
AP/Scanpix/LETA
2
Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея — позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В этот момент она может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.
AP/Scanpix/LETA
3
Ну а "кровавая" она из-за характерного красного оттенка.
AP/Scanpix/LETA
4
Как это было в разных частях света — смотри в галерее! А если пропустил, не расстраивайся — в следующий раз эту гремучую смесь явлений можно будет наблюдать 21 января 2019 года.
AP/Scanpix/LETA
Ieteikt
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