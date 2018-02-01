ФОТО. Земляне наблюдали редкое событие — суперголубую кровавую Луну

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Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея — позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В этот момент она может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.

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