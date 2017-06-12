"Фотобомбы": 17 свадебных фото, на которых что-то пошло не так
Иногда свадебные фотографии получаются действительно незабываемыми. И небанальными. И "не как у всех". Правда, не всегда их получается сделать таковыми специально. Но не волнуйся – у нас есть его величество Случай!
2. Тот момент, когда они поняли, что являются не единственной любящей парой в округе.
3. Собаке не нужно белое платье, чтобы отвлечь внимание от невесты.
Mark Capilitan
4. Упс!
5. "НУ, ПОЗДРАВЛЯЮ, ЧТО ЛИ!!!"
6. Когда третий не лишний.
Lindsay P. / Ellen TV
7. Свидетель из Фрязино-2.
8. "О чем мечтает невеста?".
9. Когда дрон решил, что самое время начать уничтожение человечества.
10. Даже и не знаем, что тут сказать…
Reddit
11. Идеальный "фотобомбер".
12. Когда лама крадет фокус.
Caroline Tran / Via carolinetran.net
13. А это просто лучшее свадебное фото.
14. Это тоже ничего, но по другой причине.
Jack Looney Photography
15. Ах, хороши… хороша… в общем, все хорошо!
16. Невеста, подружки невесты и… Гарри?!
Ashley Durham Studios