"Фотобомбы": 17 свадебных фото, на которых что-то пошло не так

Иногда свадебные фотографии получаются действительно незабываемыми. И небанальными. И "не как у всех". Правда, не всегда их получается сделать таковыми специально. Но не волнуйся – у нас есть его величество Случай!