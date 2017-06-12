12.06.2017
14:57
 

"Фотобомбы": 17 свадебных фото, на которых что-то пошло не так

Новости
Иногда свадебные фотографии получаются действительно незабываемыми. И небанальными. И "не как у всех". Правда, не всегда их получается сделать таковыми специально. Но не волнуйся – у нас есть его величество Случай!
"Фотобомбы": 17 свадебных фото, на которых что-то пошло не так
1
Почетный гость.
4x.reddit.com

2. Тот момент, когда они поняли, что являются не единственной любящей парой в округе.


rebeccasprauphotography.com

3. Собаке не нужно белое платье, чтобы отвлечь внимание от невесты.


Mark Capilitan

4. Упс!


imgur.com

5. "НУ, ПОЗДРАВЛЯЮ, ЧТО ЛИ!!!"


imgur.com

6. Когда третий не лишний.


Lindsay P. / Ellen TV

7. Свидетель из Фрязино-2.


reddit.com

8. "О чем мечтает невеста?".


imgur.com

9. Когда дрон решил, что самое время начать уничтожение человечества.


reddit.com

10. Даже и не знаем, что тут сказать…


Reddit

11. Идеальный "фотобомбер".


Ellen TV / Via ellentv.com

12. Когда лама крадет фокус.


Caroline Tran / Via carolinetran.net

13. А это просто лучшее свадебное фото.


imgur.com

14. Это тоже ничего, но по другой причине.


Jack Looney Photography

15. Ах, хороши… хороша… в общем, все хорошо!


carlocarletti.com

16. Невеста, подружки невесты и… Гарри?!


Ashley Durham Studios

17. А-а-а-а!!!


vimeo.com

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!