27.04.2017
14:22
 

ФОТОФАКТ: ноги совы длиннее, чем думает 99,9% людей

Новости
Ну, или не 99,9%, может и все 99,99%! Мы не считали. Но ноги у совы действительно невероятно длинные и это удивляет каждого, кто никогда их раньше не видел.
ФОТОФАКТ: ноги совы длиннее, чем думает 99,9% людей
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Это факт настолько же удивительный, как и то, что орланов никогда не фотографируют в анфас потому, что в этом случае они выглядят удивительно глупо.
BoredPanda
 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!