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Skats.lv
27.04.2017
14:22
ФОТОФАКТ: ноги совы длиннее, чем думает 99,9% людей
Новости
Ну, или не 99,9%, может и все 99,99%! Мы не считали. Но ноги у совы действительно невероятно длинные и это удивляет каждого, кто никогда их раньше не видел.
1
Это факт настолько же удивительный, как и то, что орланов никогда не фотографируют в анфас потому, что
в этом случае они выглядят удивительно глупо
.
BoredPanda
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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