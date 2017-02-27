27.02.2017
16:58
 

Гараж "Мастер-ломастер". 20 фото, которые не удивят только бывалых автомехаников

Новости
Если ты — не механик, то твою машину чинят специально обученные люди. И иногда они не могут удержаться от того, чтобы не запостить в интернет немного фотографий того, с чем им приходится работать.
Гараж "Мастер-ломастер". 20 фото, которые не удивят только бывалых автомехаников
1
Вот 20 ярких фото, почерпнутых нами из Reddit-сообщества "Justrolledintotheshop". Что в переводе на русский значит примерно "Толькозаехаловсервис". Кстати, все ссылки под ними ведут на обсуждение каждого конкретного случая. Приятного чтения!
DELFI

1. Когда заказал ключ на 17 мм, а получил — на 170.


reddit/r/Justrolledintotheshop

2. "Двойной выхлоп".


reddit/r/Justrolledintotheshop

3. Когда уронил и разбил коробку, но не сказал клиенту.


reddit/r/Justrolledintotheshop

4. "Вечно меня пытаются развести в сервисе на деньги. Говорят, мне нужны новые покрышки, хотя в этих же еще не протерлись дыры!".


reddit/r/Justrolledintotheshop

5. "У меня что-то в машине застряло… что значит "Похоже на тормозной барабан фуры"???".


reddit/r/Justrolledintotheshop

6. Ну а для чего еще нужны разводные ключи, как не для крепления двигателя?!


reddit/r/Justrolledintotheshop

7. Когда залез в "яму" взглянуть на авто и чуть не получил сердечный приступ от неожиданности.


reddit/r/Justrolledintotheshop

8. Всего лишь водяной насос от Audi A6, а ты что подумал?


reddit/r/Justrolledintotheshop

9. Сделай на следующий "Хэллоуин", обязательно сделай!


reddit/r/Justrolledintotheshop

10. Кто когда-нибудь чинил Maserati MC12, тот про цепи и ремни ничего не слышал.


reddit/r/Justrolledintotheshop

11. Ну, подумаешь, 120 тыс. километров без смены масла — зато на сэкономленные деньги можно купить новый мотор для этой Audi TT, верно? Верно???


reddit/r/Justrolledintotheshop

12. Когда забыл, как пишется римская цифра IV.


reddit/r/Justrolledintotheshop

13. Когда клиент приезжает с жалобой "что-то колесо спускает, устал подкачивать".


reddit/r/Justrolledintotheshop

14. Дарим идею.


reddit/r/Justrolledintotheshop

15. Еще одну идею дарим.


reddit/r/Justrolledintotheshop

16. Никогда не пытайся переехать матрац.


reddit/r/Justrolledintotheshop

17. Кажется, пора вызывать саперов.


reddit/r/Justrolledintotheshop

18. Педаль тормоза "проваливается"? Есть решение!


reddit/r/Justrolledintotheshop

19. Когда сантехник чинит свою машину.


reddit/r/Justrolledintotheshop

20. И, наконец — противоугонка года.


reddit/r/Justrolledintotheshop

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!