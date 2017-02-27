Гараж "Мастер-ломастер". 20 фото, которые не удивят только бывалых автомехаников
Если ты — не механик, то твою машину чинят специально обученные люди. И иногда они не могут удержаться от того, чтобы не запостить в интернет немного фотографий того, с чем им приходится работать.
1. Когда заказал ключ на 17 мм, а получил — на 170.
reddit/r/Justrolledintotheshop
2. "Двойной выхлоп".
reddit/r/Justrolledintotheshop
3. Когда уронил и разбил коробку, но не сказал клиенту.
reddit/r/Justrolledintotheshop
4. "Вечно меня пытаются развести в сервисе на деньги. Говорят, мне нужны новые покрышки, хотя в этих же еще не протерлись дыры!".
reddit/r/Justrolledintotheshop
5. "У меня что-то в машине застряло… что значит "Похоже на тормозной барабан фуры"???".
reddit/r/Justrolledintotheshop
6. Ну а для чего еще нужны разводные ключи, как не для крепления двигателя?!
reddit/r/Justrolledintotheshop
7. Когда залез в "яму" взглянуть на авто и чуть не получил сердечный приступ от неожиданности.
reddit/r/Justrolledintotheshop
8. Всего лишь водяной насос от Audi A6, а ты что подумал?
reddit/r/Justrolledintotheshop
9. Сделай на следующий "Хэллоуин", обязательно сделай!
reddit/r/Justrolledintotheshop
10. Кто когда-нибудь чинил Maserati MC12, тот про цепи и ремни ничего не слышал.
reddit/r/Justrolledintotheshop
11. Ну, подумаешь, 120 тыс. километров без смены масла — зато на сэкономленные деньги можно купить новый мотор для этой Audi TT, верно? Верно???
reddit/r/Justrolledintotheshop
12. Когда забыл, как пишется римская цифра IV.
reddit/r/Justrolledintotheshop
13. Когда клиент приезжает с жалобой "что-то колесо спускает, устал подкачивать".
reddit/r/Justrolledintotheshop
14. Дарим идею.
reddit/r/Justrolledintotheshop
15. Еще одну идею дарим.
reddit/r/Justrolledintotheshop
16. Никогда не пытайся переехать матрац.
reddit/r/Justrolledintotheshop
17. Кажется, пора вызывать саперов.
reddit/r/Justrolledintotheshop
18. Педаль тормоза "проваливается"? Есть решение!
reddit/r/Justrolledintotheshop
19. Когда сантехник чинит свою машину.
reddit/r/Justrolledintotheshop