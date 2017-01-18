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Skats.lv
18.01.2017
12:25
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Глаза покормить. 22 фото фруктов и овощей — услада каждого перфекциониста
Новости
Иногда фотографии даров земных получаются настолько "ух!", что аж дух захватывает от того, насколько все на них идеально. Вот 22 примера таких фото.
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А если у кого от просмотра разыграется аппетит, то мы невиноватые!
DELFI
1. Прекрасная "башня" из вишни.
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2. Идеально очищенная питайя.
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3. Перцовые волны.
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4. Или ряды.
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5. Бесконечные ряды!
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6. Яблочки — блестящие, гладкие. И не твои.
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7. Мор… мор… морковка!
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8. Как в музее!
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9. Натюрморт.
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10. Кто-то потратил массу времени на это.
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11. Ух, какие выпуклые!
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12. Просто идеальное яблоко.
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13. Просто идеальное в своей не идеальности яблоко.
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14. Клубника, отдавшие все семечки шоколаду.
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15. Ух, закупились бы!
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16. Ух, завертелись!
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17. Не куб, а срез зеленого лука.
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18. Тоже лук, но уже другой.
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19. И снова лук — тоже совсем другой, но столь же прекрасный.
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20. Один лук, одна любовь.
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21. Сдвоенные кабачки.
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22. И просто идеальный помидор.
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Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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