18.01.2017
12:25
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Глаза покормить. 22 фото фруктов и овощей — услада каждого перфекциониста

Новости
Иногда фотографии даров земных получаются настолько "ух!", что аж дух захватывает от того, насколько все на них идеально. Вот 22 примера таких фото.
Глаза покормить. 22 фото фруктов и овощей — услада каждого перфекциониста
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А если у кого от просмотра разыграется аппетит, то мы невиноватые!
DELFI

1. Прекрасная "башня" из вишни.


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2. Идеально очищенная питайя.


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3. Перцовые волны.


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4. Или ряды.


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5. Бесконечные ряды!


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6. Яблочки — блестящие, гладкие. И не твои.


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7. Мор… мор… морковка!


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8. Как в музее!


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9. Натюрморт.


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10. Кто-то потратил массу времени на это.


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11. Ух, какие выпуклые!


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12. Просто идеальное яблоко.


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13. Просто идеальное в своей не идеальности яблоко.


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14. Клубника, отдавшие все семечки шоколаду.


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15. Ух, закупились бы!


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16. Ух, завертелись!


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17. Не куб, а срез зеленого лука.


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18. Тоже лук, но уже другой.


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19. И снова лук — тоже совсем другой, но столь же прекрасный.


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20. Один лук, одна любовь.



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21. Сдвоенные кабачки.


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22. И просто идеальный помидор.


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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!