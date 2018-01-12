Головотяпы и раздолбаи: 20 людей, которым поручили лишь одно дело, но они его про...

Казалось бы — насколько тяжело может быть сделать лишь одну задачу за раз? Особенно, если это входит в твои прямые обязанности. Ну, взялся и сделал… криво. Или косо. Или просто не так. Головотяпство, как оно есть.