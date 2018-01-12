12.01.2018
12:44
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Головотяпы и раздолбаи: 20 людей, которым поручили лишь одно дело, но они его про...

Новости
Казалось бы — насколько тяжело может быть сделать лишь одну задачу за раз? Особенно, если это входит в твои прямые обязанности. Ну, взялся и сделал… криво. Или косо. Или просто не так. Головотяпство, как оно есть.
Головотяпы и раздолбаи: 20 людей, которым поручили лишь одно дело, но они его про...
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К счастью, большая часть этих ошибок просто забавна и вовсе не трагична.
DELFI

1. Колледж "планирования".


Pirateotter

2. Иисус расставлял вино?


CMikeHunt

3. Если бы это было в Риге, скосить ЭТО они бы пришли в семь утра. Впятером. И прогревали бы свои газонокосилки 10 минут. На полном газу.


Dwarvenhammer

4. Типичный рижский перекресток после реконструкции.


ChocolateCurry

5. Ремонтные работы, уровень "Прораб".


imgur.com

6. Просто БЕСИТ!


imgur.com

7. Ку-ку!


reddit.com

8. Я и мой брат-дебил. И не обращайте внимания на его глазки.


Arrrriiiiiiiiison

9. Портной глобус пропил.


imgur.com

10. "А ну сотй! Сотй, я тебе гвооюр!".


LarryZoolander

11. "Да не понимаю я ваш собачий английский язык!".


KevenM

12. "Сено-солома" работает лучше?


Vfdsugarbowl

13. Скамейка с водным массажем.


Ulysius

14. Зато не выпадут!


Tokoyoshi

15. Новое слово в конной авиации.


Tokoyoshi

16. А надо было перевернуть и покрасить с другой стороны!


Giovani_Salami

17. Искусство с большой буквы "Х".


MrEase

18. Дарим идею Нилу Ушакову! Рижским велодорожкам остро не хватает таких плакатов.


Damomk

19. Не надо знать английский чтобы заметить, что заголовок постигла беда.


reddit.com

20. Мастер маскировки!


Taylorstanley

 
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