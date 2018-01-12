Головотяпы и раздолбаи: 20 людей, которым поручили лишь одно дело, но они его про...
Казалось бы — насколько тяжело может быть сделать лишь одну задачу за раз? Особенно, если это входит в твои прямые обязанности. Ну, взялся и сделал… криво. Или косо. Или просто не так. Головотяпство, как оно есть.
1. Колледж "планирования".
2. Иисус расставлял вино?
3. Если бы это было в Риге, скосить ЭТО они бы пришли в семь утра. Впятером. И прогревали бы свои газонокосилки 10 минут. На полном газу.
4. Типичный рижский перекресток после реконструкции.
5. Ремонтные работы, уровень "Прораб".
6. Просто БЕСИТ!
7. Ку-ку!
8. Я и мой брат-дебил. И не обращайте внимания на его глазки.
Arrrriiiiiiiiison