13.08.2017
09:09
 

Голые и счастливые: 15 звезд, которые не стесняются раздеваться в "Инстаграме"

Новости
Поскольку это все же Instagram — никакого непотребства, все в рамках приличий. Ну, насколько это возможно.
Голые и счастливые: 15 звезд, которые не стесняются раздеваться в "Инстаграме"
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Глядя на некоторых, впрочем, создается впечатление, что они играют в игру "До какой степени я могу испытать терпение соцсети?".
DELFI

1. Ким Кардашян.

2. Эмбер Роуз.

3. Крисси Тейген.

4. Джон Ледженд.

5. Мэрайя Кэри.

6. Джош Бролин.

7. Даррен Крис.

8. Хэлли Берри.

9. Джейсон Деруло.

10. Эмили Ратаковски.

11. Кейт Хадсон.

12. Кендалл Дженнер.

13. Лина Данэм.

14. Селин Дион.

15. Мадонна.

 
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