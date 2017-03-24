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Skats.lv
24.03.2017
18:41
Готовимся к сезону отпусков: как послать "на три буквы" в 28 странах мира
Новости
Вот поедешь ты, допустим, в Индонезию, а как послать кого-то на три буквы (те самые, да) — и не знаешь. И — главное! — не понимаешь, когда посылают тебя. Беда!
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К счастью для всех нас, ресурс BuzzFeed подготовил
исчерпывающее руководство
. Оно включало в себя и русский язык, но для нас это, понятно, не актуально, так что мы оставили лишь 28 пунктов. Впрочем, на всякий случай: мы официально рекомендуем никого и никогда никуда не посылать, ибо это грубо и обычно ведет к неожиданной эскалации конфликта (то есть, могут ударить по лицу). Но если очень надо…
DELFI
1. Арабский (Египет).
BuzzFeed
2. Арабский (Палестина, Сирия, Ливан, Иордания).
BuzzFeed
3. Индонезийский (Индонезия).
BuzzFeed
4. Бирманский (Мьянма).
BuzzFeed
5. Кантонский диалект китайского языка (Гонконг).
BuzzFeed
6. Английский (Австралия).
BuzzFeed
7. Французский (Франция).
BuzzFeed
8. Немецкий (Германия).
BuzzFeed
9. Греческий (Греция).
BuzzFeed
10. Иврит (Израиль).
BuzzFeed
11. Хинди (Индия).
BuzzFeed
12. Итальянский (Италия).
BuzzFeed
13. Язык народа руанда (Руанда).
BuzzFeed
14. Корейский (Южная Корея).
BuzzFeed
15. Китайский (материковый Китай).
BuzzFeed
16. Непальский (Непал).
BuzzFeed
17. Японский (Япония).
BuzzFeed
18. Польский (Польша).
BuzzFeed
19. Португальский (Бразилия).
BuzzFeed
20. Португальский (Португалия).
BuzzFeed
21. Испанский (Аргентина).
BuzzFeed
22. Испанский (Чили).
BuzzFeed
23. Испанский (Мексика).
BuzzFeed
24. Испанский (Испания — Кастилия).
BuzzFeed
25. Тагальский (Филиппины).
BuzzFeed
26. Тайский (Таиланд).
BuzzFeed
27. Турецкий (Турция).
BuzzFeed
28. Уэльский (Великобритания — Уэльс).
BuzzFeed
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