24.03.2017
18:41
 

Готовимся к сезону отпусков: как послать "на три буквы" в 28 странах мира

Новости
Вот поедешь ты, допустим, в Индонезию, а как послать кого-то на три буквы (те самые, да) — и не знаешь. И — главное! — не понимаешь, когда посылают тебя. Беда!
Готовимся к сезону отпусков: как послать "на три буквы" в 28 странах мира
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К счастью для всех нас, ресурс BuzzFeed подготовил исчерпывающее руководство. Оно включало в себя и русский язык, но для нас это, понятно, не актуально, так что мы оставили лишь 28 пунктов. Впрочем, на всякий случай: мы официально рекомендуем никого и никогда никуда не посылать, ибо это грубо и обычно ведет к неожиданной эскалации конфликта (то есть, могут ударить по лицу). Но если очень надо…
DELFI

1. Арабский (Египет).


BuzzFeed

2. Арабский (Палестина, Сирия, Ливан, Иордания).


BuzzFeed

3. Индонезийский (Индонезия).


BuzzFeed

4. Бирманский (Мьянма).


BuzzFeed

5. Кантонский диалект китайского языка (Гонконг).


BuzzFeed

6. Английский (Австралия).


BuzzFeed

7. Французский (Франция).


BuzzFeed

8. Немецкий (Германия).


BuzzFeed

9. Греческий (Греция).


BuzzFeed

10. Иврит (Израиль).


BuzzFeed

11. Хинди (Индия).


BuzzFeed

12. Итальянский (Италия).


BuzzFeed

13. Язык народа руанда (Руанда).


BuzzFeed

14. Корейский (Южная Корея).


BuzzFeed

15. Китайский (материковый Китай).


BuzzFeed

16. Непальский (Непал).


BuzzFeed

17. Японский (Япония).


BuzzFeed

18. Польский (Польша).


BuzzFeed

19. Португальский (Бразилия).


BuzzFeed

20. Португальский (Португалия).


BuzzFeed

21. Испанский (Аргентина).


BuzzFeed

22. Испанский (Чили).


BuzzFeed

23. Испанский (Мексика).


BuzzFeed

24. Испанский (Испания — Кастилия).


BuzzFeed

25. Тагальский (Филиппины).


BuzzFeed

26. Тайский (Таиланд).


BuzzFeed

27. Турецкий (Турция).


BuzzFeed

28. Уэльский (Великобритания — Уэльс).


BuzzFeed

 
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