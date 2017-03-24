Готовимся к сезону отпусков: как послать "на три буквы" в 28 странах мира

Вот поедешь ты, допустим, в Индонезию, а как послать кого-то на три буквы (те самые, да) — и не знаешь. И — главное! — не понимаешь, когда посылают тебя. Беда!