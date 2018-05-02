TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ И САД
ЗДОРОВЬЕ
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
Среда, 02 мая 2018 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
02.05.2018
16:04
Групповое фото: 24 странно-прекрасные фотографии безумных толп людей
Новости
На момент написания этого предложения на Земле проживали
7 619 323 145
людей. На одну большую фотографию они все не влезут, но на массу небольших — вполне.
1
1010 женщин в бикини позируют на пляже Бонди — для рекордной фотографии для Книги рекордов Гиннеса.
Reuters/Scanpix/LETA
2
Индийские дети занимаются йогой.
Reuters/Scanpix/LETA
3
Сотни серферов пытаются установить рекорд для Книги рекордов Гиннеса в Кейптауне (ЮАР) — на количество серферов на одной волне. После многочисленных попыток был зафиксирован рекорд — 73 серфера простояли на одной волне 5 секунд. Предыдущий рекорд был 53 человека.
Reuters/Scanpix/LETA
4
Студенты стоят во время перфоманса в одном из регионов центральной части Китая.
Reuters/Scanpix/LETA
5
Китайские школьники стирают свою одежду в честь Дня матери.
Reuters/Scanpix/LETA
6
Групповая зимняя рыбалка в Южной Корее. Всего на льду в течение трех недель января побывало около миллиона человек.
Reuters/Scanpix/LETA
7
Еще один рекорд для Книги рекордов Гиннеса. На сей раз — на количество людей в масках. Всего их собралось 1213 человек.
Reuters/Scanpix/LETA
8
И снова рекорд — на самое большое барбекю в мире. 1252 человека в Уругвае жарили более 1170 кг мяса на одном круглом гриле.
Reuters/Scanpix/LETA
9
Заключенные одной из тюрем Манилы танцуют. Групповые танцы в этом заведении — одна из форм терапии.
Reuters/Scanpix/LETA
10
Танцоры кружатся в танце в попытке установить мировой рекорд по количеству людей, занятых в одном народном танце. Гвадалахара, Мексика.
Reuters/Scanpix/LETA
11
Женщины делают традиционное южнокорейское блюдо кимчхи на благотворительном мероприятии в Сеуле. Около 2000 волонтеров сделали 270 тонн кимчхи, которые раздали нуждающимся зимой.
Reuters/Scanpix/LETA
12
Бегуны в нарядах Санта-Клауса принимают участие в рождественском забеге в немецком городе Михендорф.
Reuters/Scanpix/LETA
13
14 833 ассамца (одна из народностей Индии) били в барабаны на протяжении 15 минут — для мирового рекорда.
Reuters/Scanpix/LETA
14
Бой подушками в Будапеште.
Reuters/Scanpix/LETA
15
Китайские студенты соревнуются после окончания военных курсов.
Reuters/Scanpix/LETA
16
Китайские студенты сдают экзамены на свежем воздухе.
Reuters/Scanpix/LETA
17
Парикмахеры домашних животных сдают квалификационные тесты. Китай, 15 апреля 2015 года.
Reuters/Scanpix/LETA
18
Люди принимают участие в установлении мирового рекорда по количеству людей, одновременно занимающихся гимнастикой тайцзы в разных местах. Китай, 2009 год.
Reuters/Scanpix/LETA
19
Мусульманские паломники молятся в Мекке во время хаджа.
Reuters/Scanpix/LETA
20
Около 1700 обнаженных людей позируют для Спенсера Туника, американского фотохудожника, специализирующегося на фотографии больших толп голых людей.
Reuters/Scanpix/LETA
21
Каталонские кастельеры формируют очередную "живую башню" на соответствующих соревнованиях.
Reuters/Scanpix/LETA
22
Группа из 1000 клиентов наслаждается массажем лица — во время попытки установления рекорда для Книги рекордов Гиннеса.
Reuters/Scanpix/LETA
23
То же самое, но для
массажа ног
… и участников — 2000.
Reuters/Scanpix/LETA
24
Родители первокурсников располагаются на ночь в Классическом университете Центрального Китая — часть студентов приезжают с родителями и те первые дни учебы проводят с детьми.
Reuters/Scanpix/LETA
Ieteikt
20 фото многолюдных мест, после которых наши "толпы" и "пробки" покажутся раем
Тысячи людей не могут найти одинокую панду в толпе снеговиков... а ты сможешь?
(6)
Внутренности делают из ветчины!, или Топ-13 фактов о зомби из "Ходячих мертвецов"
(2)
Поиски самой красивой в мире собаки можно считать законченными
(3)
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты