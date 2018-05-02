Групповое фото: 24 странно-прекрасные фотографии безумных толп людей

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Сотни серферов пытаются установить рекорд для Книги рекордов Гиннеса в Кейптауне (ЮАР) — на количество серферов на одной волне. После многочисленных попыток был зафиксирован рекорд — 73 серфера простояли на одной волне 5 секунд. Предыдущий рекорд был 53 человека.

Reuters/Scanpix/LETA