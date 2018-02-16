16.02.2018
15:48
 

Хвост поджат, в глазах вина... 19 собак, которые точно в чем-то виноваты!

Новости собаки
Ты только посмотри на них. Ну, ясно же — что-то натворили! Давай откроем этот пост и посмотрим поближе…
Хвост поджат, в глазах вина... 19 собак, которые точно в чем-то виноваты!
1
Последний кадр самый важный. Помни об этом!
finleythewheaten/mydognachodog/baburaothepug/Instagram

1. "Это не то, чем кажется...".

2. "Я пытался быть аккуратным, клянусь!".

3. "Оставь меня, я заслужил...".

4. "Я думал, мне разрешили покусать это".

5. "Может, если я просто замру...".

6. "Не смотри на меня ТАК".

7. "Я принес твои ботинки".

8. "Ну-у... упс... прости?".

9. "Они уже дома?".

10. "Ты же никому не расскажешь, правда?".

11. "Я могу все объяснить!".

12. "Я просто игрался".

13. "Да, да, я сам себе противен".

14. "Это не я!".

15. "Ты злишься?".

16. "Не хочу даже смотреть на то, что сделал".

17. "Мне показалось, я что-то увидел в журнале".

18. "Не мог бы ты убрать фотоаппарат, пожалуйста?".

19. "Ты же меня любишь. Помни об этом!".

 
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