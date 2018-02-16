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16.02.2018
15:48
Хвост поджат, в глазах вина... 19 собак, которые точно в чем-то виноваты!
Новости
собаки
Ты только посмотри на них. Ну, ясно же — что-то натворили! Давай откроем этот пост и посмотрим поближе…
1
Последний кадр самый важный. Помни об этом!
finleythewheaten/mydognachodog/baburaothepug/Instagram
1. "Это не то, чем кажется...".
2. "Я пытался быть аккуратным, клянусь!".
3. "Оставь меня, я заслужил...".
4. "Я думал, мне разрешили покусать это".
5. "Может, если я просто замру...".
6. "Не смотри на меня ТАК".
7. "Я принес твои ботинки".
8. "Ну-у... упс... прости?".
9. "Они уже дома?".
10. "Ты же никому не расскажешь, правда?".
11. "Я могу все объяснить!".
12. "Я просто игрался".
13. "Да, да, я сам себе противен".
14. "Это не я!".
15. "Ты злишься?".
16. "Не хочу даже смотреть на то, что сделал".
17. "Мне показалось, я что-то увидел в журнале".
18. "Не мог бы ты убрать фотоаппарат, пожалуйста?".
19. "Ты же меня любишь. Помни об этом!".
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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