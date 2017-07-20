И — Идеал. 36 картинок, которые заставят бешено биться сердце любого перфекциониста
Потому что происходящее или запечатленное на них на самом деле идеально. Да, такое бывает редко, поэтому мы и собрали их вместе.
1. Идеальная горка из блинчиков.
2. И четко "поджигающая" лава.
3. Идеальные формы!
4. На это можно смотреть вечно.
5. Ах, какие полутона!
6. Вероятно, самое красивое обозначение числа Пи в мире.
7. Снег подтаял просто идеально.
8. Ух!
9. Сбор меда… идеально!
slower honey... slower...
10. Кто бы ни поставил ложки таким образом, он — чертов гений!
11. Кото-комбо!
12. Божественно!
13. Потрясающе!
14. Идеальная зубная паста.
15. Даже жалко убирать.
16. Вот как надо подстригать газоны…
17. И выдавливать все из тюбика до последней капли.
18. Мир еще не видел более гармоничного перца.
19. Нарочно не придумаешь.
20. Так и тянет погладить.
21. Замечательно входит!
22. Бинго!
23. Рай мастера-перфекциониста.
24. Божественные блинчики!
25. На чистку кресел в автобусе можно смотреть вечно.
Cleaning a bus seat