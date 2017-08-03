Игры разума. 20 фото-иллюзий, которые сведут тебя с ума (с отгадками)

У тебя бывает так, что смотришь на фото — и не понимаешь, что на нем происходит? У нас — регулярно. Чтобы никому жизнь медом не казалась, мы решили собрать вместе пару десятков таких фото-загадок.