03.08.2017
15:12
 

Игры разума. 20 фото-иллюзий, которые сведут тебя с ума (с отгадками)

Новости
У тебя бывает так, что смотришь на фото — и не понимаешь, что на нем происходит? У нас — регулярно. Чтобы никому жизнь медом не казалась, мы решили собрать вместе пару десятков таких фото-загадок.
Игры разума. 20 фото-иллюзий, которые сведут тебя с ума (с отгадками)
1
Отгадки даны сразу же, возле каждого "вопроса", они просто написаны белым по белому. Чтобы увидеть их, попробуй выделить мышкой "невидимый" текст! Неудобно? Так это специально — гораздо веселее и интереснее попробовать понять все самостоятельно! И да, в мобильной версии это может не работать... придется найти компьютер!
DELFI

1. Это не барные стулья. Это коктейли на столе на ближнем плане.

reddit.com

2. У девушки не три ноги. Она сидит на "пуфике".

.imgur.com

3. Он не держит оторванную кисть. Это рука игрока в черном — в черном рукаве (возможно, под ним компресс для травмированной руки).

reddit.com

4. Нет, это не зомби. На самом деле ее глаза закрыты, это просто "тени".

Twitter: @David_reymundo_

5. Это не озеро и не река. Это забор.

reddit.com

6. Это не зеленый бетон. Это пруд с ряской.

reddit.com

7. Это не крошечные люди. Это гигантский камень и "правильный" угол съемки.

reddit.com

8. Нет, он не описался. Это отражение стульев, стоящих перед столом.

reddit.com

9. Это не разрезанная пополам собака. Это лежащая на боку собака и какое-то бревно.

i.imgur.com

10. Нет, это не монстр. Одна девушка лежит на другой (да, другОЙ: то, что кажется гульфиком — просто тень).

reddit.com

11. У женщины есть голова. Просто верхняя часть зеркальная.

piximus.net

12. Это не визуализированная мечта любителя заглядывать под юбки. Это перевернутое фото двуспальной кровати.

imgur.com

13. Нет, это не обнаженная грудь. Это локоть фотографа.

thrillblender.com

14. У нее есть нижняя часть бикини. Просто ее заслоняет рука парня в очках и кепке.

i.cdn.turner.com

15. Нет, машины не заезжают в воду. Там туннель, а глубина водного канала над ним — три метра. Погугли "Veluwemeer Aqueduct".

reddit.com

16. Это не картина. Это снова ряска.

reddit.com

17. У него с лицом все в порядке. Просто кто-то удачно задрал рыжую морду.

pinterest.com

18. Это не "фотошоп". Это язык!

reddit.com

19. Нет, у нее не гигантская голова и не крошечные ручки. Просто платье черно-желтое, но черной части почти не видно.

reddit.com

20. Нет, это не голая попа. Это папа целует ребенка.

imgur.com

21. Сколько раз тебе пришлось воспользоваться нашими подсказками? Привет! :)

tenor.com

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!