Игры разума. 20 фото-иллюзий, которые сведут тебя с ума (с отгадками)
У тебя бывает так, что смотришь на фото — и не понимаешь, что на нем происходит? У нас — регулярно. Чтобы никому жизнь медом не казалась, мы решили собрать вместе пару десятков таких фото-загадок.
1. Это не барные стулья. Это коктейли на столе на ближнем плане.
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2. У девушки не три ноги. Она сидит на "пуфике".
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3. Он не держит оторванную кисть. Это рука игрока в черном — в черном рукаве (возможно, под ним компресс для травмированной руки).
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4. Нет, это не зомби. На самом деле ее глаза закрыты, это просто "тени".
Twitter: @David_reymundo_
5. Это не озеро и не река. Это забор.
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6. Это не зеленый бетон. Это пруд с ряской.
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7. Это не крошечные люди. Это гигантский камень и "правильный" угол съемки.
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8. Нет, он не описался. Это отражение стульев, стоящих перед столом.
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9. Это не разрезанная пополам собака. Это лежащая на боку собака и какое-то бревно.
i.imgur.com
10. Нет, это не монстр. Одна девушка лежит на другой (да, другОЙ: то, что кажется гульфиком — просто тень).
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11. У женщины есть голова. Просто верхняя часть зеркальная.
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12. Это не визуализированная мечта любителя заглядывать под юбки. Это перевернутое фото двуспальной кровати.
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13. Нет, это не обнаженная грудь. Это локоть фотографа.
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14. У нее есть нижняя часть бикини. Просто ее заслоняет рука парня в очках и кепке.
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15. Нет, машины не заезжают в воду. Там туннель, а глубина водного канала над ним — три метра. Погугли "Veluwemeer Aqueduct".
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16. Это не картина. Это снова ряска.
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17. У него с лицом все в порядке. Просто кто-то удачно задрал рыжую морду.
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18. Это не "фотошоп". Это язык!
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19. Нет, у нее не гигантская голова и не крошечные ручки. Просто платье черно-желтое, но черной части почти не видно.
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20. Нет, это не голая попа. Это папа целует ребенка.
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21. Сколько раз тебе пришлось воспользоваться нашими подсказками? Привет! :)
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