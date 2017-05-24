24.05.2017
09:34
 

Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины

Новости
Уложенные набок волосы средней длины – универсальная мужская стрижка. Она хорошо выглядит даже если ты только проснулся, и подходит к любому типу лица. Всё, что тебе надо для достойной причёски – лёгкий взгляд на жизнь и гель для волос. К тому же ты можешь изменяться как хамелеон - нанеси гель на затылочную часть и по бокам, будешь выглядеть солидно и стильно, нанеси гель на удлинённую чёлку, взъерошив её, получишь яркий и дерзкий образ. Всё просто. Встал. Расчесал волосы. Уложил. Вперёд!
Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины
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Стрижка с боковым пробором – классика парикмахерского искусства. Небольшая модификация позволила оживить образ, придав актуальность мужской причёски. Она пойдёт тем, кто предпочитает ухоженный вид, но готов «взбодриться». Стрижка с боковым пробором может изменить твой образ в лучшую сторону. Такая стрижка подойдёт к разным стилям, поэтому не надо опасаться экспериментировать, рассказывает мастер по причёскам Киерон Вебб из известного салона "The London Barber".
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Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины
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Для начала помой голову.
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Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины
3
Нанеси необходимое количество геля на пальцы рук и лёгкими движениями пройдись по волосам.
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Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины
4
Нанеси гель на среднюю часть причёски. Используй расчёску, чтобы сделать линию пробора более прямой.
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Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины
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Ещё раз нанеси гель на волосы. Слегка зафиксируй концы волос. Ты готов! Простая техника для стильной причёски, которая, похоже, останется в моде надолго.
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Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины
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