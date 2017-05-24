Игры в хипстера или стиль "без дураков": мужская причёска для волос средней длины

Уложенные набок волосы средней длины – универсальная мужская стрижка. Она хорошо выглядит даже если ты только проснулся, и подходит к любому типу лица. Всё, что тебе надо для достойной причёски – лёгкий взгляд на жизнь и гель для волос. К тому же ты можешь изменяться как хамелеон - нанеси гель на затылочную часть и по бокам, будешь выглядеть солидно и стильно, нанеси гель на удлинённую чёлку, взъерошив её, получишь яркий и дерзкий образ. Всё просто. Встал. Расчесал волосы. Уложил. Вперёд!