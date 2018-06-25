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Skats.lv
25.06.2018
15:37
Их найдет даже младенец. 16 котиков, вообще не секущих фишку в игре в прятки
Новости
Во многом хороши котики, но вот игра в прятки им не дается. Нет таланта и природной предрасположенности! И вот тебе 16 доказательств этого ужасно неприятного факта.
1
А если захочется еще, всегда можно сходить на
reddit.com/r/catshiding
.
Publicitātātes foto
1. Этот парень, который надеется на то, что ты не включишь воду.
Catshiding/Reddit
2. Этот мурлыка, прикинувшийся тенью.
Catshiding/Reddit
3. Этот друг, надеющийся на то, что никому не понадобится белье.
Catshiding/Reddit
4. И этот, полагающий, что хорошо замаскировался.
Catshiding/Reddit
5. Он знает, что его нашли.
Catshiding/Reddit
6. Хвост. Вечно он все портит.
Catshiding/Reddit
7. "Я в лузе, но не лузер!".
Catshiding/Reddit
8. Он ОЧЕНЬ старался.
Catshiding/Reddit
9. "Если я не вижу, меня не видят". Классика.
Catshiding/Reddit
10. А что, мы почти не смогли его найти!
Catshiding/Reddit
11. Котомойка.
Catshiding/Reddit
12. Шутник-с.
Catshiding/Reddit
13. Готов к отправке!
Catshiding/Reddit
14. Одеяла на лапки не хватило!
Catshiding/Reddit
15. "Зови меня — "Ботинок".
Catshiding/Reddit
16. Хм… а этот парень, пожалуй, хорош в игре в прятки!
Catshiding/Reddit
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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