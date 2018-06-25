Их найдет даже младенец. 16 котиков, вообще не секущих фишку в игре в прятки

Во многом хороши котики, но вот игра в прятки им не дается. Нет таланта и природной предрасположенности! И вот тебе 16 доказательств этого ужасно неприятного факта.