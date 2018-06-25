25.06.2018
15:37
 

Их найдет даже младенец. 16 котиков, вообще не секущих фишку в игре в прятки

Новости
Во многом хороши котики, но вот игра в прятки им не дается. Нет таланта и природной предрасположенности! И вот тебе 16 доказательств этого ужасно неприятного факта.
Их найдет даже младенец. 16 котиков, вообще не секущих фишку в игре в прятки
1
А если захочется еще, всегда можно сходить на reddit.com/r/catshiding.
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1. Этот парень, который надеется на то, что ты не включишь воду.


Catshiding/Reddit

2. Этот мурлыка, прикинувшийся тенью.


Catshiding/Reddit

3. Этот друг, надеющийся на то, что никому не понадобится белье.


Catshiding/Reddit

4. И этот, полагающий, что хорошо замаскировался.


Catshiding/Reddit

5. Он знает, что его нашли.


Catshiding/Reddit

6. Хвост. Вечно он все портит.


Catshiding/Reddit

7. "Я в лузе, но не лузер!".


Catshiding/Reddit

8. Он ОЧЕНЬ старался.


Catshiding/Reddit

9. "Если я не вижу, меня не видят". Классика.


Catshiding/Reddit

10. А что, мы почти не смогли его найти!


Catshiding/Reddit

11. Котомойка.


Catshiding/Reddit

12. Шутник-с.


Catshiding/Reddit

13. Готов к отправке!


Catshiding/Reddit

14. Одеяла на лапки не хватило!


Catshiding/Reddit

15. "Зови меня — "Ботинок".


Catshiding/Reddit

16. Хм… а этот парень, пожалуй, хорош в игре в прятки!


Catshiding/Reddit

 
Ieteikt
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