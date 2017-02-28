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Skats.lv
28.02.2017
16:39
Ихние ряженые. 22 фото сезона карнавалов — скандальных, ярких, сексуальных
Новости
Пока мы тут весело ели блины и прикидывались ряжеными, они там не менее весело устраивали карнавалы. Много и разных, в разных странах.
1
Немецкие карнавалы традиционно очень политически окрашены. Но если в прошлые годы в основном
доставалось
президенту России Владимиру Путину, то героем этого года стал президент США Дональд Трамп.
AFP/Scanpix
2
Ну и другие личности.
AP/Scanpix
3
Но Трампу достается больше.
Reuters/Scanpix
4
Тема "Брекзита" тоже обыгрывается, куда без нее.
Reuters/Scanpix
5
Бразильские карнавалы еще толком не начались, пока там проходят "разминочные" мероприятия.
Reuters/Scanpix
6
Например, шествие "Женись на мне!" в Сан-Пауло.
Reuters/Scanpix
7
Но бразильцы еще только разогреваются.
Reuters/Scanpix
8
А так "масляничные" карнавалы проходили и проходят по всему миру. Это — благотворительный, устроенный Красным Крестом в Тринидад и Тобаго.
Reuters/Scanpix
9
Это — карнавал "Peliqueiros" в испанской деревне Лаза. Peliqueiros — это сборщики налогов, нечто вроде наших инспекторов СГД. Во время карнавала они бегают по улицам и символически избивают простых жителей палками. Очень символично.
Reuters/Scanpix
10
Если увидишь людей в белых балахонах и с подсвечниками, знай — ты на Мальте.
Reuters/Scanpix
11
Привет из Боливии!
Reuters/Scanpix
12
На севере Италии устраивают апельсиновые побоища.
Reuters/Scanpix
13
И не жалко же апельсинов!
Reuters/Scanpix
14
Во французской Ницце в День взятия Бастилии тоже устраивают политизированные шествия. Но аутсайдерам не понять, что смешного в этих фигурах бывших президентов Франции и нынешних кандидатов на эту должность.
Reuters/Scanpix
15
Чучело Трампа в Мексике сжигать не решились, обошлись стеной. Той, что хочет построить Трамп.
Reuters/Scanpix
16
На Гаити люди тем временем наряжаются жирафами.
Reuters/Scanpix
17
Самый известный европейский карнавал, безусловно — Венецианский. На фоне бесчинств, которые творятся на соседних фото, он производит впечатление изысканно-утонченного.
Reuters/Scanpix
18
Хотя… Это, если что, костюм ангела. Явно падшего.
Reuters/Scanpix
19
Ах, красавцы-мужчины!
Reuters/Scanpix
20
Зорро собственной персоной. Итальянская версия. Венецианская даже.
Reuters/Scanpix
21
Духом карнавала в Венеции пропитываются даже собаки.
Reuters/Scanpix
22
Но, Венеция Венецией, а все мы, конечно же, ждем бразильских карнавалов. Уже скоро…
Reuters/Scanpix
Ieteikt
Бразилия отмечает начало Великого поста серией зажигательных карнавалов
(1)
"Не будут брать - отключим газ", или Как "бездуховная" Европа смеется на карнавалах
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(1)
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