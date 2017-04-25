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Skats.lv
25.04.2017
14:46
1
Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
Новости
Но все равно — быстро! Купи себе такой, пока он не стал общим местом! Будь самой крутой чикой на раёне!
1
Правда, надо понимать, что их вяжут из шерсти и стирки они не переносят. Так что будь с этими котиками нежной. Или нежным, если ты такой.
MoonFeltCraft
2
Панда — всегда хорошо.
MoonFeltCraft
3
Корги — найс!
MoonFeltCraft
4
Срамота!
MoonFeltCraft
5
Вызывающе!
MoonFeltCraft
6
В Руке — чтобы оценить масштаб бедствия.
MoonFeltCraft
7
По 35-40 евро за штуку!
MoonFeltCraft
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Но сопротивляться их зову тяжело!
MoonFeltCraft
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Есть и обезьяны.
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И зебры. Налетай!
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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