25.04.2017
14:46
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Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей

Новости
Но все равно — быстро! Купи себе такой, пока он не стал общим местом! Будь самой крутой чикой на раёне!
Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
1
Правда, надо понимать, что их вяжут из шерсти и стирки они не переносят. Так что будь с этими котиками нежной. Или нежным, если ты такой.
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
2
Панда — всегда хорошо.
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
3
Корги — найс!
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
4
Срамота!
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
5
Вызывающе!
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
6
В Руке — чтобы оценить масштаб бедствия.
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
7
По 35-40 евро за штуку!
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
8
Но сопротивляться их зову тяжело!
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
9
Есть и обезьяны.
MoonFeltCraft


Интернет не сходит с ума по этим чехлам для смартфонов с пятыми точками зверей
10
И зебры. Налетай!
MoonFeltCraft
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!