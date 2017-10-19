19.10.2017
14:05
 

Из чудовища в красавицу. Как девочка из ужасника "Звонок" выглядит 15 лет спустя

Новости
Если твое детство также было безнадежно испорчено "Звонком" (The Ring), как и наше (серьезно, мы до сих пор в ужасе от колодцев и черно-белых ТВ-записей с помехами), тебе будет любопытно посмотреть, в кого же за минувшие 15 лет превратилась Саманта.
Из чудовища в красавицу. Как девочка из ужасника "Звонок" выглядит 15 лет спустя
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Ну, точнее, актриса Дэйви Чейз, которая ее сыграла. Саманта не была ее ни первой, не последней ролью (она начала сниматься в восемь лет и снимается до сих пор), но наибольшую известность ей принесла все же она.
DreamWorks Pictures, Instagram: @daveighc

1. На тот случай если кто-то тут что-то подзабыл…


DreamWorks Pictures

2. Приве-е-ет! У тебя есть семь дней, кстати. Ну, или покажи этот пост кому-то еще, тогда проклятье перейдет на того человека — выбор за тобой. Извини, нам пришлось это сделать.


DreamWorks Pictures

3. На самой Дэйви Чейз роль очень мертвой девочки никак не отразилась. Более того, к своим 27 годам она стала настоящей красавицей!


Instagram: @daveighc

4. И у нее даже есть котик!


Instagram: @daveighc

5. Она активно снимается, но в основном в сериалах — настоящей голливудской звездой Чейз так и не стала. Правда, подарила свой голос Лило в мультике "Лило и Стич".


VidaPress

6. Пятнадцать лет пролетели как семь дней!


DreamWorks Pictures, Instagram: @daveighc

 
Ieteikt
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