К пляжному сезону готовы! 17 женщин, чудо как прекрасных в своих купальниках
На самом деле каждая женщина имеет право носить купальник и чувствовать себя в нем прекрасно. Буквально — каждая.
1. Эта красивая женщина с милой собачкой, у которых сегодня будет просто лучший пляжный день в их жизни.
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2. Эта рыжая царица морей.
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3. Эта чудесная богиня.
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4. Эта женщина, которая готова искупаться.
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5. И этот ангел, посланный спасти нас всех.
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6. Эта нимфа, всегда готовая подружиться с подводными обитателями.
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7. Эта королева, одетая в тон окружающей действительности.
bbbgirls4ever/Instagram
8. И эти женщины, готовы запрыгнуть в самые синие воды на планете.
kirra.b/Instagram
9. Эта красавица, показывающая идеальное тело — вместе с такими же макияжем и маникюром.
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10. Эта мастерица серфинга, готовая к новым подвигам.
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11. Эти бестии, которые всегда готовы поддержать подруг.
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12. И эта реинкарнация Афродиты, которая наслаждается закатом.
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13. И эта чудесная дама, которая проводит время с собакой.
dra.photography/Instagram
14. Эти лучшие подруги — чистый огонь!
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15. Эта принцесса, которая хочет жить с дельфинами.
kirra.b/Instagram
16. Эта крошка, которая просто рулит на этом пляже.
Fatgawth/Instagram
17. И эта очевидно очень счастливая женщина, которая делает то, что хочет. На что имеет полное право!
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