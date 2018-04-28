28.04.2018
16:09
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К пляжному сезону готовы! 17 женщин, чудо как прекрасных в своих купальниках

Новости
На самом деле каждая женщина имеет право носить купальник и чувствовать себя в нем прекрасно. Буквально — каждая.
К пляжному сезону готовы! 17 женщин, чудо как прекрасных в своих купальниках
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А если ты по каким-то причинам в это не веришь, у нас для тебя плохие новости. Смотри, кто выглядит просто отлично!
desireejenkins_/Taralittlebird/Coraliescloset/Instagram

1. Эта красивая женщина с милой собачкой, у которых сегодня будет просто лучший пляжный день в их жизни.


Kinimama/Instagram

2. Эта рыжая царица морей.


Camiliasealy/Instagram

3. Эта чудесная богиня.


seashell87/Instagram

4. Эта женщина, которая готова искупаться.


Maninibikini/Instagram

5. И этот ангел, посланный спасти нас всех.


desireejenkins_/Instagram

6. Эта нимфа, всегда готовая подружиться с подводными обитателями.


Mauimakaphotography/Instagram

7. Эта королева, одетая в тон окружающей действительности.


bbbgirls4ever/Instagram

8. И эти женщины, готовы запрыгнуть в самые синие воды на планете.


kirra.b/Instagram

9. Эта красавица, показывающая идеальное тело — вместе с такими же макияжем и маникюром.


Yourstruelymelly/Instagram

10. Эта мастерица серфинга, готовая к новым подвигам.


Beachybikinibabe/Instagram

11. Эти бестии, которые всегда готовы поддержать подруг.


Taralittlebird/Instagram

12. И эта реинкарнация Афродиты, которая наслаждается закатом.


sweetest_aria/Instagram

13. И эта чудесная дама, которая проводит время с собакой.


dra.photography/Instagram

14. Эти лучшие подруги — чистый огонь!


Smartglamour/Instagram

15. Эта принцесса, которая хочет жить с дельфинами.


kirra.b/Instagram

16. Эта крошка, которая просто рулит на этом пляже.


Fatgawth/Instagram

17. И эта очевидно очень счастливая женщина, которая делает то, что хочет. На что имеет полное право!


Coraliescloset/Instagram

 
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